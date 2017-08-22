明年度國防預算3318億 「明增暗減」

2017-08-22

〔記者羅添斌、曾韋禎／台北報導〕行政院院會上週通過一○七年度中央政府總預算案，國防預算編列約三三一八億元，較立法院通過的今年度國防預算（法定預算）三一九三億元增加約一二五億元，預算額度看似成長，但資深官員表示，增加的數額大部分是人員維持費，攸關戰力提升的軍事投資、重要裝備採購計畫等，明年度卻反而減少約五十億元，國防預算可說是「明增暗減」。

增人員維持費 軍備採購等反減50億

國防預算分為「人員維持、作業維持、軍事投資」三大區塊，近幾年的人員維持費居高不下，都在一千四百餘億元以上（今年度為一四七五．五億元），為年度國防預算額度的四成六，而明年度的國防預算編列，人員維持費的額度還要再增加。

根據國防部規劃，明年度要增加的人員維持費項目，包括增列編制內聘雇人員勞工退休準備金專戶不足差額、四個月軍事訓練役訓額增加的薪餉，以及各項加給調整等經費，約達四十五．○六億元；加上因為軍人保險退伍給付的準備金已經收支失衡，明年度起要逐年由國庫編列額度來補助，新增編列廿五億元，兩者總計增加達到七十．○六億元，明年度的人員維持費額度更將達到一五四五．五六億元，約佔明年度國防預算總額的四十七％。

官員指出，由於人員維持費額度的增加，相對就壓縮到軍事投資項目的額度。一○六年度國防預算中的軍事投資部分為八三七．三三億元，明年度將會減少四十九．三億元，軍事投資項目的額度將降到七八八億元。

對此，國防部表示，明年度軍事投資預算（不含土地活化）較今年度法定預算下修四十九．三億元，主要是對外採購因配合實際交運進度與付款需求覈實編列，部分個案已過需款高峰期，分年付款額度降低所致。

民進黨立委王定宇說，美國等友邦常關切台灣的軍費太低，但這也要考慮到，台灣在相同品項的軍購，取得單價往往比其他國家昂貴，盼美國也能協助台灣獲得合適、合理的軍購；而且只要潛艦、新一代戰機研製獲得核心技術後，可能就會另編特別預算，那實質的國防預算總額一定會超過ＧＤＰ三％。