週五前須繳8.6億》查封國民黨不動產？ 黨產會列60件標的

2017-08-22

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕國民黨早期以「轉帳撥用」無償取得國有房地，被行政院黨產會認定為不當黨產，追徵八．六億餘元，該案已移交行政執行署執行，若國民黨廿五日仍拒繳，其名下不動產恐將遭查封。黨產會委員昨指出，黨產會已擬具國民黨名下土地及建物財產清單給執行署，列出六十件可執行的不動產標的。

交由執行署專業判斷

黨產會委員說明，黨產會已整理清單給行政執行署，並提醒執行署這六十件可執行的國民黨不動產中，有哪些執行上可能會遇到障礙；至於要先執行哪些不動產較為妥當，由行政執行署本於職權與專業判斷。

該委員舉例，如部分國民黨不動產現是做宿舍使用，還有人在裡面設籍，或是年事已高，縱使執行署要進行拍賣，也不易點交，處理上必須慎重；至於有些不動產是做黨部等辦公大樓使用，既沒有設定抵押權、也沒有人設籍。

國民黨：就是沒有錢了

對於不動產恐遭行政執行署查封，國民黨發言人李明賢表示，國民黨目前財務狀況嚴峻，「就是沒有錢了」，對於黨產會送交行政處分部分，會再進一步協調。

國民黨昨舉行黨主席吳敦義上任後首度中評會，特別邀行管會主委邱大展報告黨產議題。邱大展說，在一月底優退的黨工，依照勞基法，國民黨需要有六億元處理後續，但依國民黨的優退利息保障，則需要十五億元，其中九億元差額會再與黨產會協商。

黨產會主委顧立雄接受網路媒體訪問時表示，吳敦義若願與黨產會協商黨工權益，「我們還是敞開大門」，但他也喊話表示，國民黨口口聲聲說黨產歸零、照顧基層黨工，但「可否告訴我，你的有效手段是什麼？」

顧立雄強調，未來應先設法解決在職黨工薪水問題，退休黨工則要在合理範圍內保障，如退休或退職黨工領有的十八％優存部分，國民黨若要拿不當取得財產來支付，「這合理嗎？」