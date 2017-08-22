沒有賀電之後的國民黨…

2017-08-22

記者林良昇／特稿

三個月前，吳敦義的五二○黨主席當選日，從中共總書記習近平講「你」不稱「您」的詭異賀電開始，到八二○的二十全，中共中斷從國民黨十三全開始連七屆拍發賀電的慣例，可以預見，在兩岸路線上，吳主席面臨黨內外統派、深藍的嚴峻挑戰，才剛開始。

深究歷年對國民黨全代會的賀電，遠近、親疏有別，但已成常態，二○一三年的國民黨十九全，習近平剛當家不久，當時馬英九連任黨主席，中共以中央委員會的名義，賀電國民黨中央委員會，採「黨對黨」的方式祝賀，與過去幾屆一比，又疏遠了些，可能是習近平人格特質使然。

不過，值得分析的是，既然上次有、這次沒有，或更長遠來看，連續七屆有、這次沒有，由五變成三，可能只是遠近親疏，由一變成零，這又代表著什麼？

吳敦義堅守馬英九的「九二共識、一中各表」，顯見，他並不想在兩岸論述有開創性，他知道，再往前一步，在台灣毫無市場，但中國官媒讓「一中各表」成為禁用語後，證明「各表」只是國民黨之說，並無所謂共識，在沒了「各表」下，國民黨念茲在茲的中華民國，最後勢必融入中華人民共和國，中華民國消失，國民黨這塊招牌，會一點都不剩。

洪秀柱時代，國民黨擔心「新黨化」，吳敦義時代，國民黨目前受中共冷落，倒是新黨最近的兩岸論述受到國台辦的「高度讚賞」，而新黨的民意基礎，在台灣眾所周知；換句話說，若中共對國民黨與新黨遠近親疏有別，對國民黨反而是好事一件。

路人皆知，國民黨現階段最重要的目標，就是重返執政，而在台灣，重返執政最重要的是選舉，或許在「沒有賀電」之後，國民黨該誠實依循著台灣民意走了。