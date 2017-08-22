吳敦義就任黨魁 沒等到中共賀電

2017-08-22

黨中央坦言「和過去慣例有點不同」

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前天舉行第二十屆全代會，新任黨主席吳敦義正式宣誓就職，以往中國共產黨皆會拍發賀電祝賀國民黨全代會，但國民黨這次未收到賀電，意即中共中斷從國民黨十三全開始連七屆拍發賀電的慣例，格外不尋常。國民黨中央昨坦言，「這部分和過去慣例有點不同」，但對岸有透過管道表達說明，雙方仍有保持默契和溝通管道。

中共中斷連七屆發賀電慣例

黨內人士評估，從吳敦義當選黨主席時，中共的賀電稱「你」，到二十全無賀電，顯示中共對吳仍不夠信任，但在新政綱中，吳已有所妥協，中共目前應仍在觀察階段。

在國共關係的層面，一九八八年國民黨十三全後，從中共前總書記趙紫陽開始，歷任總書記江澤民、胡錦濤、習近平都有以總書記或中共中央委員會的名義，向國民黨中央委員會或黨主席本人賀電，普遍在全代會舉辦期間或就職日發出，而本次吳敦義正式就任黨主席，中共並未拍發賀電，中共中斷從國民黨十三全開始連七屆拍發賀電的慣例，也引發聯想。

國民黨二十全通過新政策綱領，在兩岸路線部分，從上任黨主席洪秀柱的和平政綱中「深化九二共識」、「和平協議」，回到「九二共識、一中各表」、「和平願景」，引發洪等人不滿，質疑吳淡化「一中」，強化「各表」。

吳新政綱妥協 中共仍在觀察

中方則僅透過國台辦表達，願與國民黨在「堅持體現一個中國原則的九二共識」、「反對台獨」的政治基礎上溝通對話。

對於兩岸路線遭到挑戰，吳敦義昨天在國民黨中評會上再度進行論述，重申一九九二年「九二共識」的由來，並強調「九二共識」就是一個事實，不是「哪一邊」可以拿掉，也是雙方在模糊中有平衡取得的基本共識，「有一中，我們表各表，這是很自然的事」。

國民黨發言人李明賢表示，二十全未收到中共賀電，但對岸有透過管道說明，因為五月廿日吳敦義當選黨主席就有賀電了，所以全代會正式就職就不再發。他坦言，「這部分和過去慣例有點不同」，不過國、共雙方仍有保持默契和溝通管道。