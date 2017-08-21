主委直選政策急轉彎 黨內基層︰被耍著玩

2017-08-21

〔記者施曉光、張菁雅／台中報導〕國民黨全代會昨核備「直轄市縣市委員會主任委員直選辦法及組織規程修正案」，為地方黨部主委由現行黨中央派任改為黨員直選奠立遊戲規則，預定十月中旬投票；但又同時通過一份由五二二位黨代表連署的臨時提案，授權黨中央可因地制宜、分階段實施。

分階段實施 形成一黨兩制

換言之，國民黨首次由黨員直選的地方主委，將不會全面實施，出現「一黨兩制」，也讓原本說過要落實地方主委直選的新主席吳敦義被質疑政策轉彎。

雖然會中對於分階段實施直選沒有雜音，但基層仍有許多不滿，黨內人士說，為了化解某些地方山頭反彈，日後未直選的縣市，黨中央有可能指派地方派系規劃或可以接受的人選擔任主委。

據透露，雖這項提案是由北市黨代表王致雅領銜提案，但背後取得黨中央支持，各地方黨部主委配合動員轄內黨代表，幫蒐集提案連署條，藉此衝高連署規模，取得地方黨部主委改為分階段實施，並授權黨中央規劃執行的正當性。

據指出，日前在某縣市黨代表座談會上，說明地方主委直選要改分階段實施的人，就被台下砲轟「裝 ㄟ」，有人質疑這根本是把原先準備打算參選以及要票選地方主委的基層黨員耍著玩，另像台北市某位要競選市長的議員，原本打算取下市黨部主委再參選市長，規劃出現變數，反彈強烈。

黨內人士指出，許多縣市地方山頭已規劃要拿下地方黨部主委，尤其以中南部縣市議長或重要派系龍頭為主，若地方派系能談妥，直選不成問題，但中央就怕競爭產生嫌隙，不利明年地方選舉，因此才一動不如一靜。

郝龍斌、曾永權任副主席

昨天全代會在吳敦義宣誓就職後，隨即行使副主席同意任命案，通過郝龍斌以及兼任黨秘書長的曾永權等兩位副主席；但據指出，未來還會有第二波，包括前海基會董事長林中森、前副主席黃敏惠、林政則與前政務委員楊秋興等人，都是副主席考慮人選；考紀會主委由政和律師事務所主持律師魏平政擔任，兩位黨副秘長為杜建德及林德福；大陸事務部主任內定前海基會副董事長周繼祥擔任。