吳就任國民黨主席 砲轟年改

2017-08-21

〔記者林良昇、施曉光、葛祐豪／綜合報導〕反年改團體鬧場世大運開幕活動，引發外界撻伐，國民黨主席吳敦義昨正式上任，但他在全代會致詞時，卻痛批蔡政府的年金改革，強調政府必須遵守憲法和合理性，不能還以蛇籠加刀片來對付群眾的合法陳情與抗議。

國民黨昨舉辦第廿屆全代會，吳敦義與全國黨代表一同宣誓後，正式就任黨主席。他致詞表示，國民黨要再出發之前，必須自我檢討，將來要積極針對青年、經濟兩面向著手，重建廉能而有效率的政府和議會、再造兩岸的和平穩定與發展，齊心協力讓人民更幸福。

吳敦義說，年金改革必須遵守憲法和合理性，台灣面臨缺電、缺地、缺工、缺水，蔡總統曾說要蓋廿多萬戶社會住宅，但政府提出的「前瞻計畫」，並無回應這些挑戰；難免被人質疑，政府是一手砍退休軍公教警消勞的待遇，另外一手鉅額舉債撒錢、綁樁。

吳敦義指出，國民黨遵守中華民國憲法，執政期間於一九九二年十一月與陸方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」，在這個共識上推動兩岸交流，促進雙贏互利，未來將在「九二共識」基礎上，堅決反對台獨，深入探討兩岸和平願景，確保台海穩定和平。

新政綱去「和平協議」

國民黨全代會也通過吳敦義時代的新政綱，其中引發黨內齟齬的去「和平協議」爭議，雖然前主席洪秀柱會前主動向媒體表達質疑，不過挺洪陣營黨代表沒有抽籤到發言機會，同時洪指示勿給外界杯葛印象，洪營子弟兵未發動要求表決處理，加上黃復興黨部事前有效疏通，因此當會議主席郝龍斌宣布建議大會照案通過時，無人異議，本案意外輕騎過關。

國民黨新政綱除刪除過去洪秀柱時代政綱的「和平協議」，改為研討「和平願景」；過去的「深化九二共識」也已成為歷史，取而代之的是「九二共識、一中各表」，維持不統、不獨、不武。

洪秀柱質疑，「九二共識」包括「一中」與「統一」兩個主題，吳敦義卻只提一半。對於媒體詢問，吳是否被北京方面視為「獨台」？洪說，「嗯，多少吧！」她呼籲吳要清楚說明路線，不是只有「反台獨」。