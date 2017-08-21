國民黨週五前若不繳8.6億 查封不動產

2017-08-21

行政執行署追繳「轉帳撥用」不當黨產

〔記者項程鎮、楊淳卉、林良昇／台北報導〕國民黨早期以「轉帳撥用」無償取得國有房地，被行政院黨產會認定為不當黨產，追徵八．六億餘元，但因國民黨拒繳，黨產會將該案移交行政執行署執行。行政執行署已通知國民黨，最晚應在本月廿五日繳納八．六億元；如果國民黨仍拒繳，可能就要查封該黨的不動產。

國民黨︰帳戶無可供執行現金

行政執行署副署長兼發言人羅建勛昨指出，國民黨十四日已委任律師到台北分署說明，指稱該黨帳戶雖有現金，但只剩下政治獻金和要給黨工的薪資，其中政治獻金根據政治獻金法規定，不得強制執行；黨工的薪資則須經黨產會同意才能動用，因此國民黨帳戶已無可供執行的現金。

羅建勛強調，如國民黨在廿五日仍無法繳納八．六億元，可能就要查封該黨的不動產，但查封前，將由黨產會先確認哪些不動產「並非不當黨產」，台北分署才會去查封。

國民黨行管會主委邱大展說，黨產會已將此案移給行政執行署，錢不會繳給黨產會，國民黨會在廿五日最後期限開記者會說明。

根據國民黨向內政部申報的二○一六年度財產資料，國民黨名下有永豐銀、台新、郵政劃撥、台銀等帳戶，加上中央庫存現金及政治獻金專戶，現金共計四億三千八百餘萬元，其中政治獻金專戶有五千七百萬餘元。不動產則有一四七筆土地、一二六筆房屋。

黨產會發言人施錦芳表示，國民黨名下現金不多，根據「黨產條例」規定，包括黨費、政治獻金、政黨補助款等正當收入來源，不會被列為追徵的標的。

黨產會給清單 做為強制執行參考

施錦芳說，黨產會已將國民黨名下財產清冊交給行政執行署台北分署做為強制執行參考，並將協助行政執行署釐清哪些不動產屬於尚有爭議的不當取得財產，建議這些有爭議的部分先暫緩執行，以減少爭議。

國民黨以「轉帳撥用」取得房地遍及全台，據黨產會處分書中價金計算，已被徵收之土地，以各縣市政府提供之徵收金額計算；已移轉第三人之土地，因無從查得移轉時金額，故以移轉當時土地面積乘以當期公告現值計算，若無公告現值，則以最接近年期的公告現值計算，總計算金額為八億六四八八萬三五五○元。