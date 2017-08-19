815大停電 林全21日赴立院報告

2017-08-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院昨召開全院委員談話會，敲定本會期第三次臨時會時間自十八日至卅一日為止，將處理前瞻計畫第一期特別預算案、「國民體育法修正草案」，並邀行政院長林全下週一赴立法院專案報告大潭電廠停電事件及備詢。

國民黨團要求林揆承諾絕不停電

鑑於八一五大停電，造成全國六百多萬戶分區限電，民進黨團提案邀請行政院長率相關部會首長，就大潭電廠跳機停電事件，至立院進行專案報告並備詢。

談話會表決結果，確定通過民進黨團提案列入第三次臨時會議程，攸關單項體育協會改革的「國民體育法部分條文修正草案」，及前瞻計畫第一期特別預算案，將在十八日至三十一日的臨時會審議。

至於國民黨團要求立法院成立「八一五大潭電廠跳電事件調閱委員會」的提案，表決時被民進黨立委以多數否決，國民黨立委高舉標語，質疑「民進黨在怕什麼！」

民進黨團書記長李俊俋強調，「立法院職權行使法」明文規定，調閱委員會或調閱專案小組的設立，應於一般會期中成立，依法臨時會沒辦法成立調閱委員會，可等開議再來討論。

國民黨團書記長林為洲嗆說，下週一林全報告若不敢承諾未來絕不停電，無法提出令人滿意的說法，就應職辭下台負責，黨團也不排除尋求親民黨連署，一起提出倒閣。