美前國防部官員石明凱：華府對台軍售應常規化

2017-08-19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國前聯邦眾議員邵建隆昨在「建構亞太新局下台美關係新架構」論壇中表示，他相信川普政府將會發展更穩定、可預測的武器銷售途徑。前美國國防部中國科科長石明凱認為，美國應該批准與台灣潛艦國造計畫相關的出口許可，並且考慮發展雙邊國防安全關係的長期工作計畫。

接ＡＩＴ處長？邵建隆不評論

邵建隆之前被點名有可能接任美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長，他昨被問到相關議題時表示「沒有評論」，只重申美國對台的六項保證和台灣關係法。

邵建隆表示，中美政策的巨大失敗導致現在北韓核子擴散，美國與日本、南韓、台灣之間的聯盟，將會提供這個區域更好的穩定性。

目前擔任二○四九計劃研究所執行董事的石明凱認為，（美國）新政府應該考慮常規化台灣的國防需求、批准與台灣潛艦國造計畫相關的出口許可，並且考慮發展雙邊國防安全關係的長期工作計畫。

曾任職美國國會研究處、現為全球台灣研究中心諮詢委員的簡淑賢指出，目前美台經濟與安全夥伴關係的球在台灣手上，台灣掌握了一個不會再出現的環境。第一、美國國會在各種法案中，加強與台灣的合作。第二、川普政府以言語與行動再次保證將遵循台灣關係法。第三、美軍太平洋司令部指揮官哈里斯在國會保證，太平洋司令部有能力履行台灣關係法，並強調將「繼續定期對台軍售武器」。