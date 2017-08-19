中國拒絕接觸 楊甦棣：蔡英文不會被霸凌

2017-08-19

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會前處長楊甦棣昨接受媒體訪問時表示，中國不與台灣接觸的決定是錯誤的，不僅非常短視近利，也是在霸凌總統蔡英文，但他認為蔡英文「不會被霸凌」；楊甦棣也提到，中國國家主席習近平已經「踐踏」鄧小平設計的「一國兩制」制度，等於告訴台灣，中國「不可信任」。

全球台灣研究中心（GTI）與台灣智庫昨共同舉辦「建構亞太新局下台美關係新架構」國際論壇，邀請美國在台協會前處長楊甦棣、司徒文、前美國聯邦眾議員邵建隆與台灣守望主編寇謐將等人，就美國總統川普亞洲外交、安全政策提出觀察。

鄧小平「一國兩制」 已被習近平踐踏

曾在二○一○年至二○一三年間擔任美國駐香港總領事的楊甦棣受訪時指出，中國單方面關閉與台灣接觸管道，是在「霸凌蔡英文」，但也會因此讓台灣人民看見，香港在中國一國兩制管制下變得更糟，轉而認為中國無法相信。

楊甦棣說，中國拘禁黃之鋒等雨傘運動抗爭者的決定是「非常負面的決定」，他替香港感到擔憂，也認為這會影響台灣民眾對中國的信心。

楊甦棣表示，蔡英文在二○一六年贏得總統大選，民進黨也取得國會過半席次，即便在蔡英文面臨許多內部問題要處理的同時，中國「霸凌」蔡英文，也不會讓蔡改變施政重點，只會讓台灣認為中國搞砸香港的一國兩制，因而不再相信中國。

美對台承諾非常堅實 中國不該質疑

楊甦棣也認為，川普主政下的美國政府充滿不確定性，美國國會在此時扮演更重要的角色，同時應向北京展現美國在台灣關係法中的對台承諾。楊表示，他不清楚習近平在十九大後會不會改變對台政策，但他認為美國對台承諾非常堅實，中國不該質疑，否則就是「非常愚蠢」。

與會的台灣民主基金會執行長徐斯儉則對習近平處理中國內部問題提出分析。徐斯儉說，外界多半認為，中國近年許多大膽且高風險性的舉動，與習近平大戰略的佈局有關，但中國政治內部的不確定性，很有可能連中國官員本身都不能完全了解。他認為，習近平很有可能藉由創造外部危機，來轉移自身面臨的內部壓力。