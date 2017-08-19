司徒文：美與各國應強化對台支持

2017-08-19

美中關係將走下坡 北京會加大對台施壓

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前美國在台協會台北辦事處長司徒文昨在一場論壇中談到台灣戰略地位的重要性。他說，影響美、中關係的問題很多，兩國關係將走下坡，但這不見得對台有利，中國會加大對台施壓，因此，包括美國等其他國家都必須加強對台灣的支持，如果台灣被中國取走，喪失主權，日、韓都會被中國控制。

台灣智庫與全球台灣研究中心舉辦「建構亞太新局下台美關係新架構」國際論壇，設定三個討論主題，分別是「川普政府的外交與安全戰略」、「東亞變局與美中關係」，以及「新台美關係的構築」，希望透過台、美智庫之間進一步的合作，共同激盪出創新並且具有創意的「台美關係」。

出席者包括前美國在台協會台北辦事處長司徒文、楊甦棣與前美國眾議員邵建隆、前美國國防部中國科科長石明凱等人。司徒文並發表論文，就美國總統川普的亞洲外交、安全政策，提出觀察。

司徒文表示，中國從未遵守聯合國制裁北韓的決議，針對違反聯合國決議的中國企業，我們（美國）必須給予更多的制裁。此外，美中在南海的衝突也會加劇，因此對於美中關係的改善，他並沒有很大的期待。

中國若控制台灣 日韓將被完全孤立

但司徒文提醒，美中關係惡化，對台灣不一定是好事，因為中國會加強對付台灣，所以，美國和其他國家必須加強對台灣的支持，不管是在外交上，或是透過軍售、或強化貿易關係的方式。

司徒文表示，如果中國控制台灣，而使得台灣失去其主權，「南韓及日本將被完全孤立（totally isolated）」、「受到中國的控制（under the thumb of China）」。

台中市長、台灣智庫董事長林佳龍表示，美國因為地緣政治的戰略考量，既不承認中華民國政府又不願中華民國改變國號，在此情況下，面對新的國際局勢與新的國內需求，台灣與美國必須共同思考，如何創造出新的架構；相信透過新的「台美產業鏈」可分散過度集中在中國的製造比重，達到新時代的台美夥伴互利雙贏模式。

林佳龍說，從全球經濟與戰略的角度出發，便能發現台灣新政府的政策，與美國新政府的需求相符。他日前訪問美國矽谷，這趟美國之行，讓他看到台灣與美國之間有許多共同的戰略利益，並且在經濟與安全等課題上，有著諸多合作的可能機會。