明年總預算拍板 國防增加121億

2017-08-18

歲出預算1.98兆 社福佔0.49兆居首

〔記者李欣芳、涂鉅旻／台北報導〕行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案，為積極推動新南向政策，明年新南向政策預算總計七十二．六億元，較今年度相同基礎預算數增加廿八．一億元，增幅達六十三％；明年度國防預算則編列三二○○億元，較今年立院通過的法定預算數三○七九億元增加一二一億元。

國防預算編列3千2百億

國防預算有關軍事投資總計編列八八二億元，較今年增加廿五億元，軍方作業維持費用增加廿六億元。主計長朱澤民說，軍方的人員維持費用增加七十億元，主要是因軍方約聘僱人員的勞退支出增加。

國防部表示，行政院除適度增加國防預算，另承諾未來若獲新增重大採購案，將檢討動支預備金，或編列特別預算支應；所獲預算優先滿足推動募兵制支出，並置重點於「國機國造、國艦國造」及國防科技研發等「國防自主」施政要項。

行政院院會昨通過一○七年度中央政府總預算案，歲入預算一兆八九○四億元，較今年增加二．七％。歲出預算一兆九八五○億元，較今年微增○．六％，歲出、歲入差短九四六億元，差短數連同債務還本七九○億元，尚須融資調度財源為一七三六億元，將全數舉借債務予以彌平。

蔡政府重視新南向政策，明年新南向預算編列卅八．二億元，較今年增加十八．九億元，如連同營業與非營業特種基金編列卅四．四億元，總計明年預算為七十二．六億元。

明年歲出以社福支出為最大宗，總計編列四九○二億元，其次為教科文支出共四○二○億元，國防支出三二○○億元，居第三位。經濟發展支出二四五四億元，居第四位。

明年度公共建設支出達三七九一億元，創七年以來新高，明年公共建設計畫經費一六四三億元，加計流域綜合治理計畫、前瞻基建特別預算案，合計二五三七億元，較今年相同基礎預算數增加四六六億元，增幅廿二．五％；如連同營業與非營業特種基金一二五四億元，明年整體公建支出達三七九一億元，較今年相同基礎預算數三三一六億元增加四七五億元，約增十四．三％。