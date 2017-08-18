國造軍備性能提升 制衡共軍機艦

2017-08-18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部在「台北國際航太暨國防工業展」中，展示多項軍備，包括沱江艦後續量產型、天劍二型陸射及艦射型、新一代雲豹甲車、無人機等，共計一一四項國造武裝。軍方人士指出，除了展現我國「國防自主」政策、厚植國防產業決心，隨著中國海、空軍近年不斷提升，這些武裝也象徵我國有因應敵情威脅的能力。

國防自主 厚植因應敵情威脅能力

國防部雖非第一次展示陸射型「天劍二型」飛彈發射車、艦射型劍二飛彈，但隨著中國殲16、殲20、殲31戰機陸續研發、測評與服役，已對我方空防造成實質威脅。據悉，國軍考量，除既定的IDF戰機掛載的空射型劍二飛彈，藉由多種載台機動部署，亦可增強我國整體防空能量，但相關採購計畫，仍待後續討論。

海防部分，中國「遼寧號」航空母艦近年數度逼近我國外海，代號「○○一Ａ」的中國國造航艦也在今年下水，預計最快二○一九年正式服役。國軍除倚靠各式反艦飛彈因應，亦計畫在二○二五年以前，另造三艘具「航艦殺手」稱號的沱江艦後續艦。

據悉，該艦除可搭配既有的雄風二型、雄風三型反艦飛彈，亦可能視戰況調配武裝，配備天劍二型飛彈增強防空能力，成為我國下一代功能多元、火力強、機動性高的作戰艦艇。

至於新一代飛彈巡防艦，據了解，國防部有意將其打造為「台灣版神盾艦」，除配備中科院自研自製的相列雷達，亦搭配「海劍羚」短程防空飛彈、垂直發射系統、反艦飛彈等武裝，建構具威力的防空及反艦戰力；而新展示的「反輻射無人載具」，如技術成熟、接獲量產指令，未來可成為我國反雷達利器。