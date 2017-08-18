國防展亮點》劍二家族再進化 新沱江增強匿蹤

2017-08-18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「台北國際航太暨國防工業展」昨日在台北世貿一館登場，邀集國防部、國內外國防與航太工業廠商參展。其中，國防部、中科院展示多項新型先進軍備，除已曝光的第二代雲豹甲車、反輻射無人載具，亦展出陸射型與艦射型「天劍二型」飛彈、沱江艦後續量產型、新一代飛彈巡防艦等實體或模型，堪稱是此次展場亮點。

「天劍二型」飛彈為我國中程防空飛彈，射程約六十公里，現僅有空射型配備於IDF經國號戰機，不過，中科院亦將飛彈應用於其他發射平台，並將陸射型劍二飛彈裝載於四聯裝發射箱之中，可藉由飛彈發射車的機動性，在戰時部署於有利位置，阻絕敵方軍機，但軍方尚未敲定是否採購該型飛彈。

至於艦射型「海劍二」飛彈，國防部已確定採購、量產，未來可望和「天弓三型」飛彈艦射型搭配部署，提升我海軍艦艇防空能力，但國防部展出的「海劍二」飛彈末梢，加裝一具助推火箭，藉此提升射程，亦可使用於我向美方購得的「MK41」艦用垂直發射系統，但對於該款飛彈性能諸元，國軍不願透露。

陳建仁盼軍民合作 共推國防產業

此外，國軍亦公佈「沱江艦後續量產型」模型，和沱江艦的原型艦一樣，採雙船體構型，除船身加長，亦將主桅形狀改成塔狀，並修改駕駛艙附近設施增強匿蹤性。國軍規劃在二○二五年以前，打造三艘「沱江艦後續量產型」。至於「新一代飛彈巡防艦」模型雖非首度展示，但艦艏甲板處可見「MK41」垂直發射系統，堪稱亮點。

副總統陳建仁昨也出席開幕典禮，並登上雲豹甲車三○公厘鏈砲車參觀。陳建仁表示，期盼政府、國軍、民間業者緊密合作，共同推動國防及航太產業，讓台灣在全球產業供應鏈中，站穩一席之地、衝出佳績。而我國高教機國造政策，不僅可厚植我國航太工業人才鏈、加強產業連結，也可創造超過兩千個工作機會、兩千億元以上商機。

經濟部主任秘書陳怡鈴則說，我國航太產業已受國際肯定，去年航太產值首度突破一千億元，且每年平均成長率約八％左右。另外，經濟部將扮演該產業後盾，並結合「智慧機械」、「國外關鍵技術」、「中央地方資源」進一步發展。