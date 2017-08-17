調查局：世大運維安 須防孤狼恐攻

2017-08-17

涉恐程度 落在安全「綠燈區」

〔記者謝君臨／台北報導〕世大運開幕在即，國安系統上緊發條，嚴防恐攻，調查局亦成立「運順專案」應變小組，專責反恐情資蒐集。據了解，世大運籌備期間，調查局掌握至少三起伊斯蘭國（IS）利用駭客入侵私人網站，以置換網頁手法宣揚IS恐怖主義；調查局綜合情勢研判，目前世大運涉恐程度落在安全的「綠燈區」，但仍須嚴防滯台行蹤不明的外籍移工受IS感召，進行孤狼式的恐怖攻擊。

根據情資，台灣今年被列評全球可能遭恐攻國家第二十二名，較去年十六名略降，屬「低度恐攻」國家，但韓國籍慣竊入侵民進黨中央案，顯示百密仍有一疏，不能掉以輕心。

調查局指出，近期國際恐怖活動情勢升高，IS積極擴展勢力至東南亞，建立「亞洲哈里發」；另據移民署統計，截至去年底，在台行蹤不明的外籍勞工超過五．三萬人，其中有近二．四萬人是印尼籍移工，而印尼官員日前也提醒台灣在內的亞洲國家，指印尼移工容易成為IS吸收的目標，引發國安疑慮。

從去年至今年世大運籌備期間，調查局資安團隊至少掌握三起IS利用駭客入侵私人網站，以置換網頁、埋入惡意程式等方式，宣揚IS恐怖主義，並積極招募成員加入「聖戰士」。

調查局國際事務處專門委員陳能鏡指出，在高度政治民主、經濟自由的國家，孤狼恐怖份子的威脅高於恐怖組織，以美國為例，自二○○六年以來，境內致死恐攻案中，九十八％是由孤狼執行；而在台灣的移工中，也可能有同情及支持IS等恐怖組織理念者藉由世大運滋事，因此，要嚴防移工孤狼恐攻。

在「境外阻絕」部分，調查局在全球十六國派駐二十三名調查官，為配合世大運防恐維安任務，早在數年前，即要求駐外同仁加強蒐報國際恐怖組織IS、蓋達組織、博科哈蘭等發展現況、資恐金流等情資，並與歐美、澳洲、東南亞等國情資共享，藉以掌握涉恐的激進份子名單。