冷眼集》徵兵制與政治家

2017-08-17

記者鄒景雯／特稿

「政客只想到下一次選舉，政治家會想到下一個世代」這話，真是參透政治三昧後的經典。在台灣的當下，最能表現政客與政治家巨大反差的政策，可能就是募兵制與徵兵制的抉擇。

募兵制，是只想到下一次選舉的典型產物，最早是連戰與陳水扁競相加碼，論始作俑者，藍綠都有份。到了馬英九時代，國防部長高華柱曾經私下當著記者的面頻頻搖頭，完全清楚這會有什麼後果，但是選票至上當道，也只能消極感嘆：一切已經回不去了。

連戰是被台灣民意淘汰的失敗者，跑到中國這個失意政客樂園去，搖身成了座上賓，已經不值得浪費時間討論。但陳水扁與馬英九，可是前後一共主政十六年的總統，其功過，不待蓋棺，在世時就該開始論定，以及時為當代者借鏡警惕。

陳水扁不是第一位民選總統，早在李登輝時代，反對他的人就以「民粹」質疑之，但是李先生的視野、學識、歷練足夠，這樣的泥巴不太上得了身。然而，陳水扁與馬英九就不同了，他們沒這個基礎，於是，就算大家再怎麼對內褲外穿扮超人，或是以極短褲有意無意穿幫，所帶動的政治風氣全一笑置之，也無法無視比貪汙還可怕的錯誤政策，給台灣下個世代所留下的負債。

今年的蒙特瑞會談剛結束，自李登輝時代就啟動的此一台美軍事會議，每回台灣都會提列採購需求，這次台灣代表團宣稱要向美國正式提出F-35採購意向書，如此宏大的企圖心當然很好，儘管內行人心知肚明箇中的成本效益如何，然而再精良先進的武器，都僅是「戰具」層次，有遠見的國民必然期待蔡英文政府有別於前朝，能以「人」為本，正視這個最核心的問題。

蔡總統其實得天獨厚，受過良好訓練的她，擁有比前兩任總統更可信賴的人格特質，而兵役制度走到今天，對照台灣的人口變遷趨勢，也可說是已屆谷底，如果蔡總統想被後世許為政治家，徵兵制正是現成的政策選項，只要有方法與決斷。

國民服兵役，除了基本戰技的訓練，更是國家、責任、榮譽的匯聚，對於台灣這樣的國家來說，沒有比身體力行地保衛台灣、捍衛土地，更能團結意志、凝聚共識的集體行動了，國防部該做的是以現代化的標準，設定適當的服役年限，改良服役內容，讓年輕人不虛此行，甚至成為未來進入社會拚鬥時，很重要的，領導與服從的人格形塑。

徵兵制的綜合效應，服過兵役的人皆知之甚詳，贅述實為多餘。但是將近二十年來，何以募兵制壓倒一切？原因無他，政客當道而已，台灣還有沒有政治家？有識者應該敲鑼打鼓來尋找。