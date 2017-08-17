雲豹2航太展亮相 戰力躍進

2017-08-17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「台北國際航太暨國防工業展」將於今天開幕，邀集國防部、國內外航太與國防工業廠商參展，國防部更秀出「第二代」雲豹甲車原型車構型，和現役的雲豹甲車相比，「二代雲豹」除修改車體前方裝甲傾斜角度，更改善轉向、懸吊、後艙門開合等性能，讓「二代雲豹」戰力更進化。國防部規劃在二○一九年前研製樣車，並視軍種需求投入量產。

抗彈性能提升 轉向半徑縮小

軍備局官員表示，「第二代」雲豹甲車和第一代有很大差異，光是研改項目就達十五項。其中，第二代雲豹修改車體前方裝甲角度，傾角較現役車款更大，除增加流線性，更可縮小受彈面積、增加抗彈性能；全車可防禦五○機槍穿甲彈，也可讓反裝甲彈藥提早引爆。

官員說，新一代雲豹甲車亦調整底盤承載系統，在越野時可讓武器系統平穩射擊，車內駕駛、官兵乘坐舒適度也較為提升；而現役雲豹甲車多為四輪轉向，新一代雲豹甲車將改為六輪轉向，轉向半徑也自十一公尺縮小至九公尺。

官員表示，為讓雲豹甲車上的迫擊砲更具打擊火力，將把車輛後半部上方艙蓋，自垂直開啟改為水平開啟，免除射界干擾，讓迫擊砲可施行三百六十度射擊，提高火力支援範圍。另在車輛四周配備十六個攝像鏡頭，讓車內官兵不必探頭，就可掌握車外動態。

反輻射無人機 首度曝光

對於新一代雲豹甲車研製期程，國防部規劃先打造兩輛原型車，首輛原型車在年底將完成研發測評，待第二部車在二○一九年通過作戰測評後，就可依各軍種需求實施量產計畫。而針對海軍陸戰隊欲採購雲豹戰砲車，汰換現役輕型戰車的需求，將在第二輛原型車設計、驗證。

此外，國防部亦在「銳鳶」無人機的展區旁，放置兩架「反輻射無人載具」實體，這也是此款未服役、量產的軍備，首度在國人面前亮相。中科院官員表示，這款無人載具可自主飛行，偵測、干擾敵方雷達源，為空軍開闢安全航道。但對於這款無人機的研發期程、造價、性能諸元等內容，官員則未透露。