匿蹤、短場起降 國軍青睞F-35

2017-08-17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我方代表團在上週的台美「蒙特瑞會談」向美方表達將提出F-35戰機的採購意向書，進入軍購作業流程。美方態度仍未明朗，但據了解，在兩岸空軍實力逐漸失衡之際，我國欲採購新一代戰機的構想已久，尤其具備短場起降、匿蹤性能的F-35B戰機，更受國軍青睞。

我三款主力戰機 均服役逾20年

中國空軍戰力近年逐步增長，除自俄羅斯購得「Su-35」先進戰機外，自主研發的「殲-20」、「殲-31」戰機也陸續服役，美國國防部今年提出的「中國軍力報告」亦示警，中國空軍具有相當優勢，可無預警地派出大量軍機侵犯我空防、陸防。

相較於中國空軍發展，我國自一九九○年代起採用F-16、幻象2000、IDF「經國號」三款戰機，至今已逾廿年。為平衡兩岸戰力，國防部長馮世寬四月在立院答詢時直言，我國有爭取F-35戰機的構想，今夏會向美方充分表態、溝通。

據悉，國防部在上半年已敲定藉由「蒙特瑞會談」、「美台國防工業會議」等管道，不斷地向美方表達我方添購新機的迫切性與採購需求。

知情人士說，國防部向美方談論軍購時，不會只提及單一軍備採購需求，但F-35戰機確是我方最積極爭取的軍備項目，尤其具備短場起降能力的F-35B戰機，更是我方首選；但我方深知，一架F-35B戰機造價逾一億美元，難以大量採購，將就預算、後勤維保能量審慎評估。

至於「戰機國造」政策，軍方也會持續推動，官員強調，自製戰機除累積我國軍事航太能量，也可使我方向美國提出軍購清單時更具籌碼，和外購並不衝突。