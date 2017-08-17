破冰！ 柯文哲拜會洪耀福

2017-08-17

〔記者蘇芳禾、郭安家／台北報導〕積極尋求連任的台北市長柯文哲，近幾個月來因台北農產運銷公司人事案、前瞻基建計畫、兩岸關係談話等問題，與民進黨關係緊張，民進黨秘書長洪耀福日前更警告柯「很多民進黨支持者都覺得柯文哲不是自己人」，柯文哲昨赴民進黨中央拜會洪耀福，也被視為是一次「破冰之旅」。

對於這場「柯洪會」，民進黨表示，雙方會談「氣氛融洽」，會中觸及的內容由柯市長來說明。據了解，會談內容以世大運議題為主，與會者還包括民進黨台北市黨部主委黃承國、北市議員許淑華等人，但雙方約定由柯統一對外發言。

北市府發言人劉奕霆說，柯市長前往民進黨中央拜會洪耀福，由於二○一七世大運即將到來，柯市長也針對世大運議題與洪進行會談。

對於「柯洪會」是否談及二○一八台北市長選舉，民進黨是否延續二○一四「禮讓」模式？劉奕霆則表示，雙方並未談及二○一八選舉議題。

競合關係還待觀察

不過，明年首都市長之戰，柯文哲與民進黨的「競合關係」會如何演變，仍引發外界高度關注，尤其這幾個月來，柯文哲與民進黨關係緊張，包括柯因前瞻計畫砲打蔡政府、赴中國參加「台北、上海雙城論壇」時大談「兩岸一家親、兩岸命運共同體」等言論，引發民進黨基層不滿。

洪耀福還曾警告柯文哲，地方基層確實對柯有意見，民進黨過去對柯的支持，是因為政治立場一致，但近來柯文哲去中國後的發言，讓支持者懷疑「你是不是我的自己人？」這是柯要去嚴肅面對的問題。事後柯文哲曾私下主動聯絡洪，卻被洪以「最近大家都很忙」為由婉拒，碰了軟釘子。

不過，柯文哲昨前往洪耀福辦公室「破冰」，民進黨也以「氣氛融洽」形容雙方的會面。但未來柯文哲與民進黨在選舉方面是否有「合作空間」，還有待進一步觀察。