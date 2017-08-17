為嘉縣長人選 張花冠 陳明文撕破臉

2017-08-17

張花冠向蔡英文告狀 陳明文怒辭選對會召集人

〔記者蘇芳禾、林宜樟／綜合報導〕嘉義縣長張花冠與民進黨選對會召集人、立委陳明文為下屆縣長人選鬧翻。張花冠昨在民進黨中常會向總統蔡英文「告狀」，指陳明文透過黨部系統動員地方人士參加座談會，支持農委會副主委翁章梁參選下屆嘉義縣長，陳明文事後怒駁張花冠的指控子虛烏有，對他人格造成傷害，他已向蔡英文請辭選對會召集人的職務，但蔡沒有接受，只說「我會回去處理」。

張控陳指定接班人

民進黨在下屆嘉義縣長人選傳出有翁章梁、縣議長張明達及副縣長吳芳銘等。張花冠雖未公開表態支持人選，但據了解較挺張明達，陳明文則公開挺翁章梁，三名可能角逐者雖未鬆口宣布參選，走訪基層等動作卻頻頻。對於上述紛爭，翁章梁「不回應」。

張花冠昨在民進黨中常會上砲轟陳明文公開支持翁章梁參選縣長，說有傳聞陳因是民進黨選對會召集人，掌握鄉鎮市長、議員選舉提名權，暗示不支持其屬意人選，日後難獲提名，但她「希望傳言都是謠言」，奉勸陳「謹守利益迴避原則，勿插手嘉縣選舉」。

嘉義縣政府還發布新聞稿，說明張花冠在中常會上的發言，指縣長候選人應協調，而不是由一、兩位人士自行指定接班人選；嘉義有優秀人才，需要充分協調，只因個人好惡，強逼表態，會導致內部分裂。

陳明文事後受訪動怒說，「我要支持翁章梁的事，難道會跳過張花冠嗎？」陳明文說，張說他「欽點」特定人士，如果要這樣說，張上次選嘉義縣長，就是他「欽點」的。民進黨有初選制度，一切都按照制度來，不是誰欽點就會上。

陳：指控子虛烏有

陳明文說明，民進黨選對會沒有提名的權力，只是去尋找可能人才，他在各縣市都去找人來選、協調，張花冠這樣公開漏他氣，他現在要怎麼去協調全國各個選區？所以他向蔡英文主席請辭選對會召集人的職務，但蔡沒有接受，只說「我會回去處理」。

蔡：會回去處理

陳明文強調，翁章梁是野百合世代，嘉義的幾次選舉更是無役不與，不管他的身分是立委或選對會召集人，去找翁章梁出來參選，他認為都沒有問題，而且是用他自己的組織，並非用黨務資源。

陳明文說，張花冠之前一直想要透過讓嘉義縣市合併，使自己可以繼續選，他對張花冠說「不可能」，結果就變成茶壺內風暴，這樣子親痛仇快，國民黨最開心。