歐洲刑警組織 助我世大運反恐

2017-08-16

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北世大運週六開幕，反恐維安工作必須做到滴水不漏。雖然我國不是國際刑警組織（Interpol）會員，在「一中原則」下，Interpol也不願協助我反恐，不過，據指出，歐洲刑警組織（Europol）已同意與我合作，月前更派出專家團來台，協助我反恐應變與準備工作，同時指定英國為聯絡窗口，提供我國際反恐情資。

受制「一中」 國際刑警組織難幫忙

相關官員指出，我國缺乏大型賽事反恐經驗，加上不是Interpol會員，無法使用Interpol資料庫，不能在第一時間取得國際反恐情資；雖然Interpol主席現為中國公安部副部長孟宏偉，但為求能順利舉辦世大運，我方仍嘗試尋求協助，沒想到Interpol卻大吃豆腐，不僅拿出「一中原則」，還要我方直接找中國談。

Europol助台演訓 測試相關應變

官員強調，「這條路走不通，就走別的路」，因此包括行政院國土辦、外交部等單位，在今年三月就積極走訪歐洲，嘗試各種可能性，在各方努力下，總部設在荷蘭海牙的Europol同意協助台灣反恐，不僅願意提供相關情資，還協助我方反恐演訓，並測試相關應變。

知情人士說，Europol是歐盟的一個常設機構，中國不是會員，當然也無法干涉與介入我與Europol的合作。事實上，Europol也與非會員的澳洲合作反恐，Europol原想透過澳洲協助我方，以降低敏感性，不過，為求慎重起見，最後決定以近幾個月才發生數起恐攻的英國，做為與台灣聯繫窗口。

對此次能成功與Europol合作反恐，官員分析，其實去年五二○以來，台灣與歐洲各國互動穩定升溫，不僅歐洲政要頻繁訪台，部長、次長級官員訪台人數是過去的數倍之多，台灣官員訪歐交流也相當密切。而在今年五月召開的世衛大會，英、德、法等多個歐洲國家也公開聲援台灣參與世衛組織。

相關人士指出，反恐關鍵在預警情資，除Europol協助外，我方國安機關也與美、日等國，保持緊密聯繫；至於警政機關則在馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、越南等九國設有聯絡官，這九國也同意在賽事期間提供我方協助。而比賽期間，我方也成立專案情報聯合應變中心，統合國際合作情報，以提供預警及來台人員特殊個案安全查核。