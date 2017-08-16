偵蒐海域 海巡將買30架旋翼無人機

2017-08-16

規劃5年16億執行 優先國內採購

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化海域及海岸執法能量，海巡署已向行政院提出「籌建海巡艦艇發展計畫」草案，資深官員透露，海巡署也同步提出採購卅架海巡專用旋翼式無人機的計畫，若是獲得行政院同意，估計要以五年、十六億元經費來執行。

資深官員說，海巡專用無人機主要是用來協助海岸巡防區執法、查緝非法犯罪行為，以及在海域上即時偵測掌控動態，目前規劃為旋翼無人機，不像固定翼無人機需要一定長度的跑道才能起飛，在海域執法時，旋翼型無人機也較便於在海巡艦艇甲板上起降。

須承受九級陣風 快速傳輸資訊

官員表示，台灣四面環海，海巡無人機的航程必須達到一定距離以上，還得能承受動輒六至九級的陣風，能在惡劣的條件下將偵測資訊快速傳回，只要台灣的產品及技術可以滿足海巡要求，絕對會優先向國內採購。

中科院無人機 主力都是固定翼

目前軍方已採用由中科院產製的中型「銳鳶」無人機，以及小型手持式「紅雀」無人機，另外，中科院研製的「騰雲」大型無人機，未來可望加入空軍行列。銳鳶及騰雲無人機，兩者都是固定翼無人機，需要經由跑道滑行後加速起飛，海軍陸戰隊則採購一定數量的「紅雀」手持式無人機，今年漢光演習期間，還曾在軍艦上施放「紅雀」無人機，偵測對方的動態。

資深官員說，為因應海域執法需要，海巡署規劃未來新造的一千噸以上新一代海巡艦，都要具備有直升機「落艦」功能，但不是「駐艦」，因為「駐艦」的話，艦上就要有機庫，直升機的旋翼還要能折疊才行，目前只有海軍直升機的旋翼可以折疊，其他如空勤總隊的直升機就不行。

小型手持式 海象差時回收困難

他表示，海巡署之所以提出籌購海巡無人機的計畫，就是希望在海域執法時，可以透過艦載旋翼式的無人機快速起飛到相關海域進行偵測，即時將動態傳回海巡艦上，小型手持式無人機在海象不穩定的海面上，要想能精準回收，恐有相當大的困難，因此並未考慮採用小型手持式無人機。

官員也說，未來海巡人員編制將會精簡，對於長長的海岸線要如何有效執法，海巡署評估認為，必須用科技來取代人力，海巡專用的旋翼無人機採購計畫，將會同時使用在海域及海岸執法。