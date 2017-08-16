警消赴美比賽 被稱中國國家警察

2017-08-16

〔記者楊淳卉、姚岳宏、呂伊萱／台北報導〕我國家代表隊稱謂被叫錯！二○一七世界警消運動會即將在洛杉磯閉幕，台灣代表隊奪得射擊金牌，領獎時司儀稱呼台灣隊為「中國國家警察（Chinese National Police）」，一旁的隨團人員也未要求更正。時代力量立委林昶佐昨在臉書貼出相關影片，盼政府每個涉外事務單位徹底檢討。

林昶佐說，根據到場加油的美國台裔鄉親表示，運動會中多個項目都把台灣叫成中國，觀賽的台灣鄉親會高呼「是TAIWAN」，司儀也會友善立即更正，但隨團人員卻放任這種錯誤一再發生；他強調，台灣一方面要拚搏好成績，也應該盡力爭取平等的尊嚴。

警政署：立即要求大會更正

警政署澄清指出，當時領獎聽聞司儀稱呼錯誤時，立即由隨團教練及華僑志工向大會更正，之後其他獲獎項目，均未有稱謂錯誤情形再度發生；駐洛杉磯辦事處也去函主辦單位表達嚴正抗議的立場，並要求未來不得再有此類情形發生。

警政署說明，除射擊領獎外，其餘各項賽事並未發生稱謂錯誤情形，甚至有多項獲獎賽事選手還披帶國旗上台頒獎。

世界警消運動會 我已47金入袋

二○一七年世界警消運動會七日開幕，比賽到十七日結束；台灣派四十位警消選手參賽，截至十四日止，我國共得四十七金、卅二銀、十一銅；上一屆警消共得五十三金、廿七銀、廿九銅，台灣隊有希望突破上屆成績。