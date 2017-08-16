林榮基：中國跨境擄人 台灣可能發生

2017-08-16

記者蘇永耀／專訪

中國跨境擄人事件頻傳，香港銅鑼灣書店前店長林榮基在台北接受專訪時表示，他擔心不只是香港，當台灣還有人主張大一統，與中國是同一套思想時，這種跨境抓人的事件，就有可能發生在台灣，不是大陸派人來抓，而是「有人會幫他們做」。

香港銅鑼灣書店五名股東及經營者在二○一五年因販售中國禁書而「被失蹤」，林榮基遭中國關押八個月後返港召開記者會挺身訴說遭遇，震撼全港。

來過台灣廿幾次的林榮基，這個月再度走訪台灣，並為銅鑼灣書店搬至台灣來「選址」，他透露，考量到較多中國客及年輕人的聚集處，書店可能會落腳在台北西門町，並以販售研究台灣、香港、中國前途的書為主；而在香港友人的資金幫助下，他會考慮將書店直接買下來。

不是大陸派人來抓 「有人會幫他們做」

對於銅鑼灣書店將在台重新開張，被形容是「反抗的象徵」，但林榮基強調遠不止於此。現在年輕人不愛看書，看書人口明顯減少，這是很大的危機，他會考慮在西門町開書店，也是希望給年輕人多一個閱讀的選擇。他鼓勵台、港兩地自認為「天然獨」的年輕一代，一定要通過閱讀了解歷史並深入思考，如何讓獨立主張引起更多的共鳴。

鼓勵台港「天然獨」透過閱讀了解歷史

談到為何遭中國拘禁，林榮基說，這當然與出版「習近平情史」一書有關，但最讓他驚駭的是，當時審訊的中國「中央專案組」人員出示書店電腦所存檔的六百位郵寄名單，並問了其中十幾個人，跟他們是什麼關係？這樣一份店家資料會掌握在中國的手上，讓他嚇了一大跳。

林榮基說，從香港寄書到中國大陸，是一個複雜的過程。有些地方如北京或上海，因為會查，就不能直接郵寄，必須先寄到大陸其他不會查的地方，再轉寄至目的地，所以在大陸還會有接應的人。在台灣或香港可能都無法想像，寄一本書要有這麼多的考量。

對於中國跨境擄人事件頻傳，林榮基則憂心，這是中國對香港散佈恐怖統治，警告港人的言行，但他擔心不只是香港，而是台灣未來也可能發生這類事情。

林榮基說，有些台灣人自認是中國人，大一統的思想幾乎一樣，包括電視名嘴還是大學教授，都還有主張回歸中國，且現在有多少大陸人在台灣進行活動，台灣的政府未必能掌握清楚，加上部分媒體受到紅色資本掌控，不是中國派人來抓，而是在台灣，「有人會幫他們做」。這些人也未必是「五毛黨」，因為都是同一套思想。或許有人認為台灣與中國隔著台灣海峽，不像香港與中國大陸相連，不可能發生這種抓人的事情，但在他看來，跨境抓人並不存在「地理問題」，而是「文化問題」。