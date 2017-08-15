葉望輝建議台灣 推動與州政府外交

2017-08-15

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍十四日與前愛達荷州共和黨主席葉望輝（Stephen Yates）餐敘。葉望輝說，台灣的外交空間愈來愈小，但還有政治、經濟與州政府等空間，建議台灣推動州政府層級的外交關係。林佳龍說，此建議與他一貫主張的城市外交不謀而合，是突破外交困境的好方法。

「若當選副州長 就是ＭＩＴ」

市府轉述，葉望輝認為大部分美國公民對台灣都有好感，因此進行城市交流在草根城市打好根基，將可讓台美友誼持續下去。

葉望輝目前正進行愛達荷州的副州長競選活動。他說，未來若有機會當選，他會想要推動與台灣的經濟合作。葉望輝還說，他如果選上的話，大家就可以說「這個副州長的career（職業）是made in Taiwan!」林佳龍也哈哈大笑說：「那我好像是made in the United States，因為我是在美國念書，取得學位。」

林佳龍說，葉提議台灣應多重視州政府層級的外交關係，這對加強台美關係非常重要，也與他主張區域聯合治理的城市外交不謀而合，因為台灣外交不會因中共打壓而沒出路；以美國來說，台灣應重視州政府層級的外交，若台灣地方政府都直接與外國所屬區域進行外交工作，將可建立緊密實質的關係及外交良好地基。

對於媒體詢問「台灣未來的問題」時，葉望輝回答，他了解台灣從戒嚴到民主化，有很多辛苦與成就，他充分尊重台灣人追求民主的理想，也相信台灣人可以用公投等民主方式，決定自己的未來；不過做決定時，應知道要為這個決定承擔，因為這是一體兩面，一方面實現理想，一方面要面對可能的挑戰。