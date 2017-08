葉望輝建議台灣 推動與州政府外交

2017-08-15

〔記者黃鐘山/台中報導〕台中市長林佳龍十四日與前愛達荷州共和黨主席葉望輝(Stephen Yates)餐敘。葉望輝說,台灣的外交空間愈來愈小,但還有政治、經濟與州政府等空間,建議台灣推動州政府層級的外交關係。林佳龍說,此建議與他一貫主張的城市外交不謀而合,是突破外交困境的好方法。

「若當選副州長 就是MIT」

市府轉述,葉望輝認為大部分美國公民對台灣都有好感,因此進行城市交流在草根城市打好根基,將可讓台美友誼持續下去。

葉望輝目前正進行愛達荷州的副州長競選活動。他說,未來若有機會當選,他會想要推動與台灣的經濟合作。葉望輝還說,他如果選上的話,大家就可以說「這個副州長的career(職業)是made in Taiwan!」林佳龍也哈哈大笑說:「那我好像是made in the United States,因為我是在美國念書,取得學位。」

林佳龍說,葉提議台灣應多重視州政府層級的外交關係,這對加強台美關係非常重要,也與他主張區域聯合治理的城市外交不謀而合,因為台灣外交不會因中共打壓而沒出路;以美國來說,台灣應重視州政府層級的外交,若台灣地方政府都直接與外國所屬區域進行外交工作,將可建立緊密實質的關係及外交良好地基。

對於媒體詢問「台灣未來的問題」時,葉望輝回答,他了解台灣從戒嚴到民主化,有很多辛苦與成就,他充分尊重台灣人追求民主的理想,也相信台灣人可以用公投等民主方式,決定自己的未來;不過做決定時,應知道要為這個決定承擔,因為這是一體兩面,一方面實現理想,一方面要面對可能的挑戰。