蒙藏會業務併入陸委會 立委：對蒙古國不尊重

2017-08-15

〔記者楊淳卉、林宜樟／綜合報導〕蒙藏委員會年底前將被裁撤，相關業務及人員移撥到陸委會及文化部，朝野立委對此意見不一，擔任立院「台灣與蒙古國議員友好協會」的民進黨立委蔡易餘昨表示，蒙藏會業務應併入文化部，他不贊成併入陸委會。

蔡易餘說，蒙古是獨立國家、與中國對立，若把業務併入陸委會，對蒙古國很不尊重，而蒙藏委員會併入陸委會或外交部，都會涉及國土及西藏獨立等敏感問題，並不適宜，在避免爭議下，他主張直接併入文化部，未來加強文化交流。

民進黨中國事務部主任、立委趙天麟指出，蒙藏委員會服務內容和對象相當侷限，此次組改以陸委會和文化部為方向具有一致性，也不會落入去除一個爭議後，又落入另一個爭議的狀況。

時代力量立委林昶佐則表示，蒙藏委員會大部分只剩下文化活動，還剩下多少政治性質工作，蒙藏委員會應盤點清楚。他說，蒙古國業務已歸外交部管轄，拿中國護照的蒙古國和藏人業務則是陸委會管轄，海外流亡藏人的業務應歸到外交部，若這部份也併入陸委會，不會受到支持。

國民黨團總召林德福認為，要維持現狀就該留著，莫讓中國大陸感覺民進黨要搞法理台獨，搞小動作沒有意義；蒙藏委員會存廢或組織編制應有完整討論，才不會被詬病落入意識形態的操作。

親民黨團總召李鴻鈞則說，蒙藏委員會裁撤與否是意識形態問題，建議可以成立少數民族委員會，管理台灣的少數民族。