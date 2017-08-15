未編預算 蒙藏會年底裁撤

2017-08-15

相關業務及人員 移撥陸委會及文化部

〔記者羅添斌、林良昇／台北報導〕成立於民國十七年的蒙藏委員會，確定要在今年年底走入歷史，行政院發言人徐國勇昨表示，一○七年度的總預算案沒有編列蒙藏委員會相關預算，年底前將裁撤，委員會相關業務及人員移撥到陸委會及文化部。

人事費高達七千萬

蒙藏委員會今年度法定預算為一億一千五百餘萬元，其中人事費就高達七千四百餘萬元。

民進黨及黨籍立委過去多次主張，裁撤蒙藏委員會後，業務應該要移撥到外交部，但行政院這次決定要將業務分別移撥到陸委會及文化部。徐國勇說，這主要是政務委員兼蒙藏委員會委員長許璋瑤的建議，政府內部對此也有共識，蒙藏會目前編制四十九人，規劃六人移撥到陸委會、四十三人移到文化部，相關業務也由這兩個單位承接。

徐國勇表示，依據「行政院功能業務與組織調整暫行條例」，原機關裁撤時，相關法規未及配合修正時，行政院可用行政命令停止辦理掌理事項，但因總預算案須於八月底前送立法院，且不再編列蒙藏會相關預算，為了周延起見，規劃在總預算案送出前，將先把廢止「蒙藏委員會組織法」送立法院審議。

陸委會表示，蒙藏委員會經組改並裁撤後，其原職掌業務，包括文化保存、傳揚與交流，以及情勢蒐整與研判等，行政院依據業務屬性，規劃由文化部及陸委會承接。

民國十七年七月十一日，行政院設立蒙藏委員會，專司蒙藏行政及其各項興革事項，其位階與各部同，均隸屬行政院為部會之一。

我國長期將蒙藏列為中華民國固有疆域，蒙古又依部族分屬外蒙及內蒙，內蒙目前是由中共劃為「內蒙自治區」；外蒙古在前蘇聯扶植下，早在二十世紀初先後三次宣布獨立，一九四五年透過公民投票獨立為蒙古國，更在一九六一年十月加入聯合國；我國在二○○二年實質承認蒙古國，雙方並在對方首都互設具有大使館性質的代表機構。