新聞分析》無視挑釁 台灣將淪中國內海

2017-08-15

記者羅添斌／特稿

中國軍機密集進行繞台演訓，光是八月至今就已有四次之多，挑釁動作及頻率之高，已非單純的軍事訓練可以解釋，政府決策高層應將中國這一系列的挑釁動作視為國家安全層級的危機事件，主動與美日等國聯繫討論因應；若無視中國挑釁行動，台灣勢將淪為中國的「內海」，未來更難以向國際發聲尋求支持。

中國軍機、艦隊自去年起，多次編隊到西太平洋空域進行遠海作戰訓練，由於台灣的戰略地位剛好可以卡住中國進出太平洋的重要孔道，中國軍機及軍艦都得繞經台灣南北側海空域，才能到西太平洋遠訓。

不料自今年七月起，中國軍機編隊繞台演訓的次數變得極為頻密，今年七月期間總共進行四次，八月至今就已有四次之多，近三天更是每天都來一次，次數變得頻密，讓台灣的戰管、防空飛彈以及空軍戰機部隊在戰備上承受極大的壓力。

此外，台灣北部的防空識別區，自中國片面劃設東海防空識別區之後，兩者就有相當多的重疊，由於台灣北部的防空識別區已超過我國戰機可及的空域，中國就是挑上這處我國戰力薄弱之處，屢屢以軍機侵入，加上中國軍機從宮古海峽北返後，返回原基地的路線也愈來愈往南偏，八月的四次軍機繞台演訓後，都是沿著北緯廿七度線空域返回，這個問題若是無法解決，對我國北部的空防縱深，勢必產生嚴重的衝擊及破壞。

在政治影響方面，中國動輒以軍機軍艦編隊繞台演訓，儼然是在國際上要塑造「台海就是中國的內海」、「台灣就是中國的既定勢力範圍」的假象，政府當局若是無視中國挑釁行為而未有所作為，國內各界如果因為中國軍機密集繞台演訓而變得麻痺不覺，就會讓中國所設定的政治目的獲得落實的機會。

中國軍機軍艦密集到西太平洋演訓，除了台灣備受衝擊，美日等國也不舒服，日本軍機因應中國軍機演訓，緊急起飛的次數愈來愈高，日本在其西南方島嶼設立監視及防禦部隊，就是希望有效因應變局，但美日若是無視中國蠻橫的繞台演訓，就等於默許中國軍力從第一島鏈擴展到第二島鏈，美日等國如果要想克制中國的軍事擴張，就應回到源頭，以有效的動作及方式，挫挫中國的氣焰。