共機瘋狂繞台 測試美日反應

2017-08-15

〔記者羅添斌、鍾麗華／綜合報導〕中國運八型電戰機昨天再度進行繞台演訓，總計從八月九日至昨天，中國軍機已四度繞台，若加上七月，則已八度繞台演訓；資深政府官員昨指出，以中國軍機繞台演訓頻率之密集，顯非單純的訓練目的，除了持續以繞台演訓對台施加壓力之外，也有測試美日等國反應的意味。

國防部表示，十四日上午，兩架中共運八型電戰機進行遠海長航訓練活動，其中一架由我南部防空識別區外，經巴士海峽後向東北航行，穿越宮古海域再飛返駐地；另一架經巴士海峽向東南航行後，循原航路飛返駐地。國軍對於共機活動，均依規定全程監偵掌握與採取適切應處作為，捍衛我海、空域安全。

根據日本防衛省昨天公佈的中國軍機東海飛行路線圖顯示，一架運八電戰機在由南向北穿越宮古海峽後，原本是朝西北方飛行，但在北緯廿七度空域時，就轉向正西方飛行，然後一路切過我國防空識別區的北部空域，再飛回原基地。

官員：非單純的訓練目的

中國軍機在八月以來的四次繞台演訓，主要是以運八型電戰機為主，有資深官員發出警語，指八月十二日、十三日還出動蘇愷三十型戰機伴護飛行，藉機測試我國戰管雷達、防空飛彈部隊的反應能力，以及趁機偵蒐我各部隊先進裝備的電子參數，我方應該有所警覺並做因應處理。

也有國安官員指出，共機要進出太平洋有兩個路徑，一為台灣與日本間的宮古海峽，另一是台灣與菲律賓間的巴士海峽。官員表示，這兩條航路「看似容易，但也困難」，因為北邊是「美日安保條約」範圍，南邊則適用「美菲共同防禦條約」，所以共機不能全然從「繞台」來看，而是穿越宮古海峽或巴士海峽，若再往右飛的話，就勢必進入美日、美菲的防守範圍，基本上共機都是順著較接近台灣的公海走，避免往前深入。

國安官員強調，中國軍機類似演訓從二○一一年開始，但過去馬政府低調未公佈，一直到民進黨執政後才開始逐次公佈，因為國安團隊認為有責任讓周邊國家知道區域安全狀況，讓中國知道我方已有所掌握，另一方面也可讓國人得知國家安全相關訊息。