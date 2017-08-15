繼馬吳後… 朱立倫今再宴郝團隊

2017-08-15

〔記者賴筱桐、張安蕎／新北報導〕明年底將卸任的新北市長朱立倫，屢被傳出可能參選台北市長，他雖否認，但邀請黨內人士餐敘的動作頻仍，繼邀宴藍營立委與縣市長、前總統馬英九與準國民黨主席吳敦義後，朱今晚將宴請前台北市長郝龍斌和前北市府團隊官員，是否為二○一八或二○二○選戰佈局？引發外界揣測。

是否佈局選戰 引發外界揣測

朱立倫對此回應，他上次邀宴時，郝龍斌出國，這次是補請，郝團隊的官員每幾個月輪流作東，其中有五人在新北市政府任職，這次由五位局長作東，是單純的餐敘聯誼，請各界不要過度聯想。

市府人士指出，郝龍斌卸任後，前北市府團隊的官員大約每兩、三個月定期聚會、聯繫感情，目前有五位首長來自「郝家軍」，包括新聞局長張其強、交通局長王聲威、衛生局長林奇宏、教育局長林奕華及原民局長楊馨怡。

朱立倫在七月六日宴請藍營縣市長與黨籍立委，暢談一例一休與前瞻計畫政策；七月十日邀宴馬英九、吳敦義及二十多位前內閣閣員，為馬英九「暖壽」，曾引發黨內「兩個太陽」爭議；七月十九日，朱又邀宴擔任黨魁時期的黨務幹部，除了前副主席郝龍斌、黃敏惠缺席，其餘全員到齊。

朱立倫近來從中央邀宴到地方，時機點恰巧在吳敦義接任黨主席之前，政壇人士解讀，朱立倫動作頻仍，「不只是餐敘聯誼」而已，多少有展現政治實力的味道，是否與佈局二○一八或二○二○選戰有關？值得玩味。

另對外傳國民黨智庫董事長可能由朱立倫接任一事，朱受訪澄清，「沒有！這個是謠傳。」