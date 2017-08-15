台灣世代智庫民調：贊成民進黨自推選將 由6成降至4成8

2017-08-15

〔記者呂伊萱、楊淳卉／台北報導〕二○一八年首都市長選戰，民進黨是否應推出候選人？台灣世代智庫昨公布最新民調，結果顯示，有四十八．六％民眾認為民進黨應推出自己的候選人，僅廿四．一％民眾認為不應再推人選。

由民進黨秘書長洪耀福弟弟洪耀南擔任執行長的英系台灣世代智庫，上個月發布民調數據顯示，約六成民眾認為明年的台北市長選舉，民進黨應該推出自己的候選人，其中民進黨支持者更高達七成二表示應提名民進黨的候選人，但相隔不到一個月，認為民進黨應推出候選人的數據已下滑逾十個百分點，相關的情勢變化，頗值得觀察。

二○一八縣市長選戰步步進逼，各陣營也積極備戰。台灣世代智庫昨公布民調，結果顯示，柯文哲的施政滿意度達四十八．六％，比不滿意度四十一．六％來得高；若提到大巨蛋問題，則有五十二．五％市民表示不滿意柯文哲處理大巨蛋的表現；若柯文哲任內無法解決大巨蛋，將有四十六．八％的市民不支持他連任。

至於明年首都之戰，民進黨是否應推出候選人？民調結果顯示，有四十八．六％認為民進黨應該推出自己的候選人，廿四．一％則認為不應再推人選。若民進黨仍禮讓柯，並假定國民黨提名新北市長朱立倫，柯文哲支持度為四十七．九％，比朱立倫的卅六．九％高出十一個百分點。

民調也問到，若台南市長賴清德確定不參選台北市長，將有卅四％民眾支持民進黨提名立委姚文智；若柯文哲禮讓、藍綠對決下，姚文智支持度為卅七．五％，而朱立倫支持度為卅九．三％，旗鼓相當。