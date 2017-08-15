民進黨議員：柯不是唯一選項

2017-08-15

基層對柯不滿 像壓力鍋

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕明年台北市長選舉，民進黨應自推候選人或選擇與台北市長柯文哲合作，引發關注。北市民進黨議員阮昭雄昨坦言，基層對柯的不滿已像壓力鍋一樣快爆炸，強調「柯文哲是我們選項之一，但不是唯一的選項」；北市民進黨議員王世堅更主張，民進黨應該自己提出人選。

阮昭雄坦言，基層有些人對柯的施政有怨言，認為民進黨不推人選，不像個執政黨；另外有些支持者則說，柯文哲路線已經與民進黨基本價值偏離。他說，明年不僅是市長選舉，更是議員選舉，黨要分析柯或其他民進黨候選人，哪個對議員候選人有最大拉抬效果。

點名姚文智、徐國勇、周柏雅

王世堅則指出，民進黨人才濟濟，除已宣布要參選的立委姚文智，行政院發言人徐國勇、民進黨北市議員周柏雅都是適合挑戰柯文哲人選，三人不僅對北市政策熟悉，聲望能力都備受肯定。

王世堅認為，依循二○一四年「民調整合」模式是底線，不但尊重民主機制，也禮遇柯文哲，否則以柯荒腔走板的表現，民進黨應該直接自己提出人選。他呼籲，選舉不僅是選輸贏，也要選是非，「這樣對選民才有交代。」

至於擁有哪些特質的人才能與柯文哲匹敵？王世堅說，民進黨「應推出與柯文哲相反的人」。他分析，柯藉由製造議題創造曝光，上任後再用謊言包裝自己欺騙市民，如運用市政資源宣傳世大運，實際是幫自己宣傳，但也有愈來愈多市民感受到不對勁。

北市民進黨議員李慶鋒直言，柯文哲這段時間在前瞻基礎建設軌道預算上，砲火很多、下手頗重，柯也認為打到要害，但二○一四年協助柯勝選的民進黨地方公職人員卻處於尷尬立場，成了空氣、喪失主體性，也導致綠營基本支持度被掏空，連帶影響黨公職明年為柯助選的動力。