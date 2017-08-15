分手？ 再續情緣？ 》民調定人選？ 綠柯合變數多

2017-08-15

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲為連任之路積極佈局，民進黨是否會提出自己的台北市長人選，或是禮讓柯文哲？據瞭解，柯文哲認為下屆台北市長選舉可以再和民進黨人選PK民調，決定最後征戰首都的人選，但柯與民進黨關係目前陷入僵局，雙方明年能否再合作，還有變數。

由於執政黨高層尚未著手處理明年直轄市、縣市長選舉相關佈局，因此對與柯文哲要維持什麼樣的關係，以及是否繼續與柯合作或是另推人選，目前都尚未有定論，做決定的時間也還未到。

還是自己人？ 雙方關係陷僵局

民進黨選對會在二○一八年地方首長選舉的黨內提名機制，擬採「現任得爭取連任者，仍須經民進黨主席蔡英文提名」原則，但提名規則待九月廿四日全代會才會正式拍板。

二○一四年，柯文哲決定以無黨籍身分參選台北市長，與民進黨第一階段初選出線的立委姚文智舉行三場辯論，進行在野整合，最後柯民調勝出，民進黨也同意不推出候選人，全力輔選柯文哲。

兩岸一家親言論 惹怒基層

雖然柯文哲的支持度在目前被點名參選的人選中仍居領先，但他上任後暢談「兩岸一家親」言論，及其在前瞻計畫對林全內閣的攻擊，已惹怒當初一路相挺的民進黨，綠營內部對繼續禮讓柯文哲的反彈也已逐漸檯面化。

此次有意再度挑戰北市長的姚文智，則抓準柯與民進黨的矛盾，對柯在雙城論壇的言論，及柯在世大運媒體手冊爭議的作為上連番砲轟，企圖拉攏深綠支持，同時向黨中央喊話，指柯基本價值與整體局勢看法都和民進黨不同，「民進黨應與柯理性分手」，自提人選。

姚文智批柯理念遠離民進黨

對於柯文哲提再PK民調的想法，姚文智受訪時僅表示「現階段談這個沒有意義」，因為柯的理念、價值、政策，都與民進黨距離很遠。

民進黨秘書長洪耀福日前警告柯「很多民進黨支持者都覺得柯文哲不是自己人，希望柯要嚴肅面對這個問題」，事後柯曾私下主動聯絡洪，卻被洪以「最近大家都很忙」為由婉拒，碰了軟釘子。民進黨明年是否再和柯文哲合作，還有變數。