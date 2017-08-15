北市誰出馬 柯願與綠PK民調

2017-08-15

沙盤推演做最壞打算 與民進黨、國民黨三咖對決

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕面對二○一八首都市長保衛戰，台北市長柯文哲正積極佈局、尋求連任。據了解，柯文哲上週在一場私下場合被問及，這次是否延續二○一四年選舉模式，與民進黨人選進行民調PK？柯回應，採取民調PK模式的話，對於民進黨主席蔡英文來說，等於有個台階。柯的談話也被視為明年選舉他不排斥再和民進黨人選PK民調。

不過，柯文哲近日因台北農產運銷公司人事案、前瞻基礎建設計畫的軌道建設，與民進黨新潮流系、行政院及交通部關係緊張，在台北、上海雙城論壇一事，又惹部分綠營支持者不滿。多位柯幕僚證實，柯已做最壞打算，沙盤推演與民進黨、國民黨參選人三咖對決；但為了維繫綠營支持，柯近期將親訪民進黨秘書長洪耀福，盼與民進黨破冰。

將訪洪耀福 盼能破冰

與柯文哲友好的民進黨人士表示，二○一四年的選舉，前民進黨主席蘇貞昌堅持柯加入民進黨，才可提名為市長參選人，但當時洪耀福曾協助，亦透過黨章授權彈性解釋，通過「柯文哲條款」，即全代會通過「五都提名特別條例」授權黨主席提名、中執會通過，而民進黨也與柯文哲達成進行整合民調的共識。

該人士解釋，當年進行兩階段協調，黨內參選者先比民調，黨內勝選者、柯文哲再與國民黨潛在參選人進行對比式民調，相關民調再給黨中央參考，最後柯民調勝出，民進黨也同意不推出候選人、禮讓柯文哲。

至於這次柯文哲與民進黨競合關係，這位人士表示，雙方關係還未變差時，洪耀福還說民進黨可以不徵召；如今柯批評前瞻計畫，雖然並未與小英撕破臉，但已引發綠營不滿。

洪耀福日前說「地方基層確實對柯文哲有意見」，對此，北市府高層透露，柯近期將安排至黨中央拜訪、請益洪耀福，盼盡量釋出善意、創造雙贏，除拜託大家幫忙世大運，二來也是看洪耀福有沒有要「好好指教市長的地方」。

柯：照自己方式打選戰

但一位柯文哲選戰幕僚表示，柯文哲也已沙盤推演，準備在「三咖」競爭下連任，因柯近日估算民調發現，卅五歲以下年輕人支持度仍維持七成多；另有市府高層說，根據研考會最新未公布民調，柯市長滿意度回升至六十三％，達到上任之初，理論上柯夠強，民進黨就會禮讓，所以未來還是繼續創造讓民進黨支持的條件。對此，北市府發言人劉奕霆表示，柯市長仍堅持「將每天的市政做好」，現在談論二○一八選舉實屬過早。

柯文哲昨被問及，是否擔心綠營推出挑戰者？柯說，不管外界怎麼批評，他還是會照自己方式，更引用「孫子兵法」中的「不動如山」來形容。