反年改要鬧世大運 柯:會被吐口水

2017-08-14

世大運開幕式及賽事 將在週六登場

〔記者陳鈺馥、張凱翔、姚岳宏、鍾麗華／台北報導〕世大運開幕式及賽事將在週六登場，據內政部掌握情資，反年改團體及退伍軍人密商在開幕式會場示威抗議，要給出席典禮的蔡英文總統難堪；台北市長柯文哲昨受訪說，雖然人民有表達政治立場的權利，但世大運是全台灣的世大運、是「辦喜事」，人家辦喜事你來鬧場，一定會被「吐口水」！

柯文哲強調，世大運開幕當天，蔡總統也是以賓客身分到場；媒體追問，若呼籲無效、反年改團體仍執意鬧場，北市府有無處置方式？柯表示，「當然各種準備動作我們都有，但我覺得不應當是這樣，警察、反恐部隊那是要對付外國恐怖份子不是本國人」，他呼籲反年改團體，世大運表演很好看，所以「買票還是入場看表演就好」。

有鑑於反年改團體已在網路揚言鬧場抗議，警政署已持續注意蒐集相關維安預警資訊，同時預置機動保安警力，因應各種突發衝突狀況。

總統府發言人林鶴明表示，在世大運期間，國人應團結一致讓活動順利，這對台灣的國際形象相當重要，所有國人都期待能展現台灣最好的一面給國際友人；至於特定人士欲假借干擾國際賽事以達個人訴求，相信社會自有評價。

據警政署預估，開幕典禮當天超過二萬四千人與會，為確保元首安全，現場將重兵部署特種勤務警力。

內政部︰反恐維安會做到滴水不漏

內政部高層透露，為防止法國遭受恐怖份子以大貨車進行恐攻事件在台上演，會場周圍將禁止大貨車及聯結車通行，並設置路檢攔查，阻絕汽車恐攻。

據了解，現場也將配備部署「無人機防禦系統UDS」及「無人機攔截槍」，只要有無人機出現，立即加以攔截，並配置Ｘ光機、電子偵檢門強化安檢，不讓反年改團體攜帶武器進入會場。

針對炸彈攻擊部分，警政署也將派出「偵爆犬」、「氣體式爆裂物偵檢儀」防爆，開幕典禮當天包含保一反恐維安特勤隊、憲指部、中科院、國軍三三化兵群、原能會等單位都會進駐備戰。

內政部指出，各賽事場館及各重要處所分四級進行維安反恐。警政署指出，每天各場館及選手村將動員超過四千名警力負責維安。

警政署表示，主辦世大運的台北市政府，依據國際大學運動總會（FISU）要求，已規劃場館維安編組架構、三層防護網、人員安檢、場館認證、秩序維護、場館巡察及交通維護等工作，也加強防範遙控無人機、IED（簡易爆裂物）等新型態的恐怖攻擊。

內政部強調，無論反恐及維安皆會做到「綿密部署、滴水不漏」，絕不讓不法之徒有機可乘。