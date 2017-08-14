諮詢小組作民意平台 採功能導向

2017-08-14

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府司改國是會議總結會議前天落幕，正式的結果報告將在一個月內出爐。為落實會議結論，蔡英文總統已請前大法官林子儀召集諮詢小組，定期向她報告民間對司改進度的監督意見。據了解，考量到總統的憲政分際，諮詢小組並不會有固定編制，而是以功能導向，希望做為民間意見溝通與蒐集的平台。

相關官員指出，蔡總統前天全程參與總結會議，完全知道大家關心的方向，也就是落實與實踐會議的決議，因此她在總結回應講的都很「操作面」，包括她會親自緊盯改革進度，也要司法院和行政院每半年一次定期就相關改革進度提出報告，向社會說明改革進度，不會讓結論「船過水無痕」。

官員說，蔡總統也決定成立諮詢小組，做為後續落實司改的監督機制，因此希望諮詢小組能承接相關功能，未來司法院、法務部對相關政策法案推動、期程與執行方法，民間也還有很多意見要反映與溝通。

官員解釋，當初總統擔任司改國是會議籌委會召集人，外界就質疑總統職權與憲政分際的問題，雖然總統府一再解釋，國是會議談的是制度性改革，不會觸及司法個案，但質疑的聲音一直存在，也因此未來諮詢小組並不會採剛性機構、固定編制，而是保持彈性與功能；至於運作方式、成員、規模大小等細節，目前尚未具體規劃。

總結會議報告 一個月內公布

司改國是會議籌委會是否功成身退？籌委會副執行秘書、國安會諮詢委員林峯正表示，總結會議結束後，將於一個月內公布正式結果報告，報告經籌委會審定後，籌委會的任務就完成，並將解散。

司改國是會議從一開始委員名單紛爭，直到前天總結會議還有委員退出、舉牌抗議，風波不斷，林峯正認為，這是民主社會的多元聲音，這些聲音在政府內部從來沒有完整呈現過，尤其是建設性批評進到司法機關裡，不僅是一個重要過程與經驗，也增強其對外界瞭解。