堅持不要終審法官人事權

2017-08-14

〔記者林慶川／台北報導〕針對司法院在司法改革國是會議分組會議提案及決議終審法官由總統圈選及任命，引發外界抨擊「總統擴權」，前天總結會議時，蔡英文總統主導推翻此決議，改為形式任命；談到此起風波，蔡總統昨說，此事多少有被扭曲。

被指「擴權」 有點扭曲

司改國是會議第二分組四月曾決議，終審法官由總統圈選及任命，引發外界抨擊「總統把手伸入司法」、「政治力介入司法」及「總統擴權」，府方當時曾開記者會，指不知司法院朝此方向規劃，等於指責司法院陷總統於不義，司法院雖出面滅火，但難止疑慮。前天總結會議中，第二分組委員、東吳大學政治學系副教授陳俊宏提出該修正案，經蔡總統認可，六十六名委員投票推翻原決議，再通過新的修正案，終於解除此項爭議。

總統昨指出，「我很堅持，不要（最高法院法官）人事權」，如果可以有一個好的機制來產生最高法院法官，是最好的事情，誰決定不是最重要的，「全國百官不都是總統任命」，但要注意的是，最高法院法官若有釋憲權，人事權就不宜在總統身上。

昨天總統與媒體座談時，陪同出席的司法院長許宗力說，還是要政治任命比較好，可增加正當性，但（這個權力）「可給也可以不給」，不過不知為何這件事情被反對得這麼嚴重。

總統聽完後，面露微笑的向許說，「你釋出權力給我幹嘛？」接著轉頭又對著大家說：「我沒有介入司法院的討論」。面對此事引發這麼大的風波，總統說，這件事多少有被扭曲。