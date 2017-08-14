非只能參審或陪審 要多元化

2017-08-14

〔記者林慶川／台北報導〕參審制與陪審制在司改國是分組會議中表決均未過半，前天的司改國是總結會議未討論，引發支持陪審制的司改國是委員張靜退席抗議；蔡英文總統昨指出，不是只能參審制及陪審制，要多元化，她支持符合台灣國情的制度。

支持符台灣國情的制度

司法院長許宗力說明，法官目前贊成參審制的比例較高，當然，也有傾向支持陪審制的法官，而這類傾向陪審制的法官大概有三類，一種是真的支持陪審制；第二種法官是有點負氣的感覺，他們認為，既然對法官不信任，那就你們來判；第三種的法官則認為，陪審制不用寫判決書，剛好可以減輕工作負擔。

司法院最快在年底前會提出「人民參與審判法草案」，讓「國民法官」可以進到法庭，與職業法官一起斷案。對於未來此草案是否可行？許宗力直言，國會才是戰場。

法務部長邱太三則指出，不同的制度，也會影響檢方對於證據調查的方式，會召集檢察官來討論。他在亞洲大學任教時，有擬過一個版本請立法委員提出，就是全力阻擋當時司法院力推的觀審制。

蔡總統指出，法律是人的生活經驗總結，徒法不足以自行，她姊姊曾經在美國法院看到裝扮像Cowboy （牛仔）的人，之後才發現他是陪審團的一員，他對於判決也是有貢獻，因此不管是什麼制度，國民感情在法院的表達，對民眾來說，也是一個很重要的訓練。