蔡總統︰司法判決 要注入國民感情

2017-08-14

〔記者林慶川／台北報導〕司法改革國是會議總結會議前天順利落幕，將由司法院與法務部等單位全力推動及落實各項決議，總統蔡英文昨上午邀請各報社主管至官邸座談。針對司法信任度低，法官因判決不符民眾期待被批評是「恐龍法官」、且判決書也常被譏如「天書」般艱深難懂，蔡總統昨語重心長的說，司法要加強與民眾溝通，也要注入國民感情。

邀報社主管至官邸座談司改

總統指出，法律人最大的問題，是有很多法律人很會講話，但都是「用自己的邏輯及角度講給你聽」，導致民眾看不懂判決，把判決都給社會大眾去消化是不對的，「要帶領民眾去了解判決」，應該要有一群人或一個機制來做「轉譯」，用一般的語言來做事實的陳述。

針對外界老是批評判決書像「天書」，總統說，法律人有很多專業名詞，如「無期待可能性」、「起訴狀一本主義」等，這些都很難懂，要訓練法律人用現在的語言來寫。

對於很多判決不符預期，總統認為，司法很大問題在於溝通，司法判決有一個很大的責任，要符合國民感情；但總統也說，不能苛責這些法律人，他們專業訓練是完整的，但沒有與社會溝通的專業訓練。

總統也舉例，大學一年級學商事法，但大學生有誰用過支票？學海商法，有誰上過船？讀書時還要了解不同教授的不同理論精髓來應付考試，這不是浪費生命？不如用案例來測試學生的「法感」，因為「法律是生活經驗的總結」；結果總統講完後又笑著說，「我不能還把自己當成教授，我現在是總統」。

當被問到司法院雖推法官多元進用制度，但卻吸引不到優秀律師投入司法官工作，總統也認為，法官及檢察官工作量大，除了司法預算要重新檢討，一方面也要增加法官助理及檢察事務官，來減輕法官及檢察官的負擔；至於有些微罪，也可研究是否一定要到法院來處理。

指法官被改革 其實也是改革者

總統指出，在司改過程中，法官有點哀怨，認為他們是被改革的對象，但其實他們也是改革者，沒有他們，改革是不會成功的，社會大眾亦是；另外，針對國民法律素養的問題，也應重新檢視法學教育有沒有發揮功能，是不是現在公民最需要的法學教育。

談到法學教育，總統也不忘捧一下司法院長許宗力，她說，所有法學著作最易懂的是許院長的書，文字帶感情，這對法學教育是好的事情。