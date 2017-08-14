單一機種飛行時數破萬 朱偉民 空軍第一人

2017-08-14

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍史上單一機種飛行時數破一萬小時，傳奇人物究竟是誰？空軍昨表示，在空軍官校基本飛行訓練組任職的朱偉民教官，T-34教練機飛行時數迄今已經累積超過一萬一千八百小時，創下空軍航飛線上有史以來單一機種飛行時數的紀錄，堪稱空軍第一人。

在飛行時數破萬的該趟飛行順利降落時，空軍官校基本飛行訓練組特地製作了「T-34飛行一萬小時」臂章致贈給朱偉民，全空軍這個獨一無二的標誌，也只在朱偉民身上出現。

朱偉民是空軍官校基本飛行訓練組約聘教官，主要是擔任T-34教練機的飛行教練，為空軍官校六十期（七十四年班）畢業，自民國七十九年起擔任教官帶飛，民國八十五年退伍轉任文職的約聘教官，廿七年來帶過百餘位飛行徒弟。

T-34教練機原廠來台頒證書

朱偉民是空軍官校資深且知名的IP（Instructors Pilot，教官飛行員），每天帶著學生升空操課練飛，一天要飛二到三個批次，一年下來可以累積約四百小時飛行時數，比起戰鬥部隊的現役飛行官能多上二至三倍的時數。

空軍表示，T-34教練機原廠Beechcraft公司今年初還曾特別來台頒授「飛行時數破一萬小時」證書認證，寫下首位破萬時數歷史，讓朱偉民深感榮耀。