焦點評論》比政軍兵推更真實的考驗

2017-08-14

記者鄒景雯／特稿

這個月，國安會甫安排政府部門舉行蔡總統上任後的首次政軍兵推，然若論最接近真實狀況的迫切性，最近北韓金正恩與美國川普之間的叫陣，所導致朝鮮半島情勢的緊張，對於台灣來說，是更為千載難逢的演練機會，值得國安會主事者嚴肅以對。

八月四日起一連三天的政軍兵推結束後，由於參與者不乏資深人員，私下即傳出對於國安會專業與能量的討論，例如，危機想定中竟出現中國遼寧艦挾持我國漁船的內容，就讓不少人感到錯愕；而蔡總統本人在陸委會主委時代即有兵推的經驗，六日下午她當下宣布提早收場，也引起一些揣測。

甚至，之後國防部公布兵推錄影，被眼尖的鄉民發現總統穿的現役軍用迷彩外套上沒有國旗，而在網上七嘴八舌，這不必要的枝節，國安會就責無旁貸。國家元首並非第一線人員，也不是到作戰單位去巡視，何必安排其著迷彩裝？川普下令攻擊敘利亞時，還是在「川習會」晚宴上打著紅領帶，可曾減損三軍統帥任何的威儀？

以台灣的國家需要，國人要求國安系統提高專業、不要兒戲，實天經地義。基此，對於正在真實世界發生的北韓局勢，國安會究竟完成了哪些沙盤推演，需要受到嚴厲的監督與檢驗。

不久前，總統已就朝鮮半島問題召開國安高層會議進行跨部會的商討。八月八日，蔡總統並宣布台灣將配合聯合國安理會所通過對北韓新一輪的經濟制裁行動，表明了政府的基本態度。儘管經由國際調停穩定區域，是美中等主要國家共同的主旋律，然而假使擦槍走火的「最壞情況」發生，台灣的因應是什麼？絕不是「局外人」、「旁觀者」這般事不關己。

最近，中共鷹派喉舌環球時報，以社評提出看法，認為若北韓主動發射飛彈威脅美國領土關島，並且招致報復，中國理應保持中立。不過，如果美韓同盟先行發動軍事攻擊，試圖顛覆北韓政權，改變朝鮮半島的政治版圖，中國將堅決出手阻止。此種論調，是傳統有關誰承擔「第一擊」責任的觀點。習近平已經熱線川普，督促這位老先生「賣擱拱啊！」立場非常清晰。

對於台灣來說，有幾個基本功課，早該進行並且不斷演練。首先，經由與美國的實質管道非常密切地掌握第一手決策，是評估雙方衝突與影響的基礎，包括國安會、國安局、駐美代表處，必須有效運作；進而對於美軍的作戰方式與可能時機，從戰略面擬定劇本。其次是有關台灣海峽安全情勢的監控，大體上，美國並無同時開啟兩個戰場的能力，近年來共軍頻頻越界的動作囂張，如何防範中國趁機對台興事，軍方與情報單位需要參與作業。第三則是萬一情勢升溫對我經濟層面的衝擊，財經主管部門就股匯市、進出口等，都要在戰術層次提前備妥完善對策。

過去，美國對中東幾個國家開戰，對台灣多少有所牽動，這次則是接近到台灣的鄰近周邊，是國安系統極佳的操兵時刻，有關部門得上緊發條。