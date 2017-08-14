蒙特瑞會談落幕 我爭取潛艦技轉

2017-08-14

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美年度最高層級的軍事安全會議「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）已於十日至十一日在美國夏威夷舉行，這是蔡政府首度和川普政府進行的高層戰略對話，備受各界關注。據了解，我方已向美方提及F-35B戰機等軍售案及爭取潛艦技術轉移，但按照過去默契，並不會在會議當下有任何結論，而是美方與會官員把會談內容帶回討論。

美太平洋司令哈里斯與會

據了解，今年美方出席官員包括美軍太平洋司令哈里斯、美國在台協會（AIT）理事主席莫健等人，而我方則由國安會副秘書長陳文政帶隊，包括國防部軍政副部長蒲澤春、外交部與陸委會等多位官員也與會，雖然會議已結束，但我方人員目前仍在美國有相關行程安排。

川普政府六月底宣布AGM-88B高速反輻射飛彈等八項對台軍售案，總金額約十四．二億美元，這批軍售案原是在歐巴馬政府卸任前就要宣布，拖到川普政府上台後才確定。不過，蔡政府新提出包括F-35B戰機、爭取潛艦技術轉移等，台美間也趁此次會談首次正式討論。

上週在夏威夷舉行

蔡政府上台後，連兩年的蒙特瑞會談都選擇在夏威夷舉行，並非在美國東岸或華府；相關官員解釋，地點並非焦點，事實上，過去曾在距華府一個多小時車程、維吉尼亞州的美國中情局所屬單位召開，但因與會美方官員頻頻接到所屬單位的通知和命令，因此規劃這項會談的坎貝爾決定隔年遠離首府，讓與會官員專心交換意見，也能避開媒體耳目。

美方關鍵人物沒缺席

今年的蒙特瑞會談，美方對台決策官員雖尚未到位，但據指出，「關鍵人物沒有缺席」；而來自華府的消息，「二○四九計畫室」執行長薛瑞福將出任國防部主管亞太事務的助理部長，薛瑞福與台灣有密切互動，主張對台灣軍售並協助台灣建立堅實的自我防衛力量，他的到位有助於美台之間的國防安全合作。

據悉，雖然薛瑞福仍趕不上蒙特瑞會談，不過，待薛瑞福的背景審核通過，美參院可望在今秋就任命案舉行聽證會，若人事作業順利，今年十月十五至十七日在紐澤西州舉行的美台國防工業會議，可望為美台間軍事合作帶來新的動力。