海巡變身第二海軍 整合國家資源

2017-08-13

記者羅添斌／特稿

海巡署提出「籌建海巡艦艇發展計畫」草案，部分新式海巡艦艇為了配合「平戰轉換」政策，載台設計還將與海軍新造軍艦為同級，也將委託海軍造船發展中心來設計，這項發展計畫既能配合國家戰略規劃，又能大幅度的節省國防及海巡成本，更能在戰時快速的達到「平戰轉換」角色，堪稱是務實又有實際效益的政策規劃。

海巡署職司海域及海岸管理及執法，在台灣周邊海域上，與職掌海洋防衛的海軍必然要相互配合、任務緊密結合，在「平戰轉換」的政策下，海巡部隊成為「第二海軍」更是理所當然，這也正是蔡政府去年欽點海軍備役將領李仲威出任海巡署長的原因之一。

台灣面臨強大的軍事威脅，「平戰轉換」本應是歷任政府首要規劃的國安政策才對，但過去在扁政府與馬政府任內，卻是不被重視，政府各部門各玩各的，難以有國家戰略資源的整合規劃與運用，各政府部門的維持成本相對高昂，在國家一旦面臨存亡危機之際，國家資源根本無法在短時間內快速轉換為防衛任務所用。

海巡署配合執行「平戰轉換」政策，部分新建巡防艦艇將與海軍軍艦為同一種載台設計，還兼具不必自行負擔開發設計成本、可與海軍同享後勤資源及維修作業等，對國家戰略高度而言，等於擁有一定數量的「海軍預備隊」；以六百噸級的沱江軍艦為例，海軍是以沱江軍艦為藍本，規劃新建十二艘升級版、七百噸級的飛彈巡邏艦，海巡署則是規劃直接以六百噸版本的沱江軍艦為藍本，新建十二艘六百噸級巡防艦，國家等同擁有廿四艘沱江級巡防艦，一半在海軍，一半在海巡，在平戰轉換政策下，可以快速轉換任務，國家不愁沒有足夠的防衛武力。

平戰轉換 其他部會可借鏡規劃

政府高層也應想想，除了海巡署之外，其他部會的資源是不是也有可供「平戰轉換」的規劃？軍方每年例行的人力及物力動員，有沒有可以再強化之處？這些或許是政府舉行「政軍兵推演習」時，要好好思考的題目。