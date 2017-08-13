10年汰除130艘老艦艇 降低維修成本

2017-08-13

〔記者羅添斌／台北報導〕海巡署已向行政院提出「籌建海巡艦艇發展計畫」草案，將在未來十年籌建一四一艘新式海巡艦艇，據指出，由於海巡署現有艦艇大部分已逾使用年限，船齡老舊加上維修成本相當高，海巡署已規劃在未來十年內，將同步汰除老舊艦艇達一三○艘。

偉星艦、和星艦 分別明後年報廢

在大型船艦的汰除報廢部分，據指出，海巡署已規劃兩千噸級的「偉星艦」及「和星艦」列為優先汰除目標。「偉星艦」要在一○七年實施報廢評估，「和星艦」於一○八年實施報廢評估，這兩艘海巡艦都是在民國八十一年建造，明後年將分別達廿六及廿七年，兩者都逾鋼質船最低使用年限（十年），有必要予以報廢汰除，以節省維修成本。

海巡署現有各型艦艇一百餘艘，在巡防艦部分，三千噸級的有兩艘、二千噸級四艘、一千噸級六艘、五百噸級有八艘，以及為數相當多的海巡艇，未來十年都將進入汰除階段。

資深官員指出，海巡署各型艦艇汰換順序，將依其使用年限、維修效益及相關規定等，規劃辦理汰除作業。計畫期間規劃汰除逾使用年限的各型船艇，合計一三○艘。

官員還表示，部分大型海巡艦艇雖然艦齡不高，但由於故障率高，造成維修及保費的支出相對偏高，讓海巡署相當頭痛，例如「台南艦」等經常損壞問題，造成海巡艦的保費增加許多，保險的條件也嚴苛很多。據指出，海巡艦艇全體保費過去是一年五千多萬，但因部分艦艇故障率高，最高峰時期的保費曾達到八千萬元左右，以近年平均來說，保費一年增加一、兩千萬元，造成不小的財政負擔。