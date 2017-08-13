海巡艦艇平戰轉換 升級台海防衛

2017-08-13

新式艦艇設計同海軍載台 最短時間加裝武器系統

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化海域執法及巡防能量，以及配合國家戰略規劃，海巡署已向行政院提出「籌建海巡艦艇發展計畫」草案，將在未來十年籌建一四一艘新式海巡艦艇。資深官員指出，為配合台海防衛作戰環境及「平戰轉換」需求，部分新式海巡艦艇將採用海軍新式艦艇的載台設計，一旦台海有防衛作戰需求時，海巡艦艇可在最短的時間內加裝武器系統，並抽調武器操作小組登艦，屆時則可由執法角色轉換為執行軍事防衛任務。

籌建海巡艦艇發展計畫 10年造141艘

在「平戰轉換」規劃部分，據指出，海巡署將籌建四艘四千噸級以及十二艘六百噸級海巡艦，兩型艦艇均將委請「海軍造船發展中心」實施初步規劃設計，基本上就是要與海軍造艦計畫中的四千噸級飛彈巡防艦、六百噸級飛彈巡邏艦（即海軍沱江軍艦的基本型）使用同一種載台；其中，四千噸級艦將具有相當野戰醫院醫療規模，六百噸級艦則將預留武器及導控系統迅速加裝的能量，以符平戰轉換需求。

50艘多功能海巡艇 擔負佈雷任務

海巡署在「籌建海巡艦艇發展計畫」草案中也將籌建五十艘多功能海巡艇，根據相關規劃，這些多功能海巡艇，為符合台海作戰需要，也將具有「平戰轉換」功能，屆時將可擔負「佈雷」等軍事防衛任務。

政府資深官員指出，台灣四面環海，近年來國際海洋情勢詭譎多變，相鄰國家為爭海洋權益，均加強海域巡防能量，海巡署內部又面臨大型艦船能量不足、船齡老舊影響效能、船型複雜管理不易、偵蒐能量亟需強化等問題，為維護國家海洋權益，達成海巡署「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」等五大核心任務，亟需依任務籌建性能優越的海巡艦艇，因此規劃「籌建海巡艦艇發展計畫」。

官員指出，「籌建海巡艦艇發展計畫」是配合國家戰略規劃提出，府院都給予正面評價及支持，希望可在五百億至六百億元的額度內執行，行政院目前正在討論各部會一○七年度的預算支出，已指示海巡署對「籌建海巡艦艇發展計畫」中的各項造艦計畫，提列出優先順序及預算時程，將在明年度開始編列。

配合國家戰略規劃 府院支持

官員表示，經考量各地轄區任務特性及航程等因素，採艦艇大小、航速快慢相互搭配，並依「三分之一服勤，三分之一待命，三分之一維修」原則，規劃於一○七年至一一六年的十年期間，籌建四艘四千噸級、六艘一千噸級及十二艘六百噸級巡防艦，十七艘一百噸級、五十二艘卅五噸級巡防艇與五十艘沿岸多功能艇等艦艇，合計一四一艘。