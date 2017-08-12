聯合國大使︰CALD可主動承辦女權會議

2017-08-12

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕亞洲自由民主聯盟（ＣＡＬＤ）昨天在台灣舉辦女權高峰會，聯合國消除對婦女一切形式歧視委員會委員大使Rosario Manalo表示，聯合國在一九九五年於北京舉辦第四屆婦女大會之後就沒有再辦過，聯合國層級的女權峰會還是不多，ＣＡＬＤ或許可以主動承辦聯合國女權高峰會。

亞洲自由民主聯盟女權高峰會主席Ms. Jayanthi Devi Balagur在開場引言時，稱讚台灣在女性權益上的努力，並提到蔡英文當選總統，對於全球女性來說，都是很大的鼓勵。

菲律賓眾議院議員Josephine"Nene" Sato則是提到菲律賓對於女權的努力，她指出，菲律賓國會二○一二年通過生育法，讓菲律賓女性可以控制自己的生育週期，這樣的法律讓女性可以更有計畫的節育。由於菲律賓是天主教國家，過去天主教一直在阻擋這個法律通過，新的生育法通過後，她們也正在推動於工作場所消除對女性的歧視，希望今年可以通過。

長期支持ＣＡＬＤ的德國諾曼基金會菲律賓辦公室主任Wolfgang Heinze表示，女性在許多方面的潛力發揮受到限制，這「對人類來講是一個重大損失」。身為唯一上台致詞的男性，他也希望，當他的兒子長大後，可以不必再開這類研討會，也期待女性領袖能讓我們的世界成為更好的世界。