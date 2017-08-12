焦點透視》吳主席必答的兩題

2017-08-12

記者鄒景雯／特稿

即將上任國民黨主席的吳敦義，連續上媒體闡述領導理念，兩岸關係的定調，是外界一致關注的焦點，說明在國家特殊處境下，這是台灣政治菁英必得面對的考題。

吳準主席所主導的國民黨新政綱，針對「九二共識」加上了「一中各表」的補充定義；強調「反台獨」，但是對於和平協議的刪除，則進一步解釋為這要考慮美國的態度，特別是軍售的影響。吳敦義的立場，不可諱言，與洪秀柱有了顯著的區隔，甚至比朱立倫都更「敢」，而且明確。

踏出了第一步，接續，企圖心旺盛的吳敦義，很有必要進一步接受實問實答的兩題，才能更有助於全體國人確認國民黨在吳中央帶領下的今後走向。

所謂「一中各表」的論述，按照國民黨從一九九二年與對岸打交道以來的一貫說法是：「一個中國指的是中華民國。」因此外界要問的第一題是，吳先生認為這個中華民國的主權領域，也就是疆域範圍，應該如何描述？是採取憲法說，還是現況說？

在二○一七年的時空下，國民黨還要申明「反台獨」，無庸置疑，台灣人對此並無興趣，這是專門講給北京聽的。

為了使這個政治宣示與台灣選民產生連結，大家就要提問第二題：民進黨的「台灣前途決議文」主張，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。換言之，台灣的前途由台灣住民決定。那麼，未來如果台灣住民透過公投就統獨問題決定了態度，吳先生與其領導的國民黨是否接受？

這兩題，既不考卷保密，也不即問即答，之所以公開洩題，在於這是所有競逐大位者無法迴避的基本前提，值得國民黨新任者儘早準備，以便面對人民。