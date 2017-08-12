吳敦義還未上任 前朝黨工「被離職」

2017-08-12

〔記者施曉光／台北報導〕準國民黨主席吳敦義八二○即將上任，國民黨行管會人事室前晚針對十餘位前主席洪秀柱時期聘任的一級單位副主管、二級單位主任等黨工發出人令，要求八月十九日主動離職，這些人不但被要求簽署一份「同意書」、「被志願」終止原勞動契約，還得拋棄對國民黨所有請求權利及依照勞基法請領資遣費，甚至還訂「保密條款」，要求不得對外向媒體透露。

突兀的是，由於吳敦義尚未就職，國民黨無法向台北地方法院辦理社團法人變更登記，儘管洪秀柱早於六月底辭職，國民黨的法定代理人仍是「洪秀柱」。

黨內人士指出，國民黨一月大量解僱黨工，二月一日回聘時，與黨部簽訂新勞動契約都是一年聘書，如今卻要「被志願」離職，還要求簽下一份同意終止勞動契約的「同意書」，擺明就是要規避勞基法，尤其許多人是昨天上班時才在辦公桌上看到人令，感覺很不受尊重。

據透露，「同意書」敘明簽署人同意拋棄所有請求權利，也不得藉詞提出任何民事請求，並同意拋棄依照勞基法第十六條、第十七條所得請求的資遣費。

除了拿不到資遣費，「同意書」還訂有「保密條款」，要求黨工不可將本事件相關訊息透露給任何平面或電子、網路媒體，在網路上散播，或以其他方式公開傳述給不特定人。

一位當事人說，當初大家回聘時與國民黨簽的契約，都是一年一聘，即便吳敦義要安排自己的人，十分合理，但做法至少應適度尊重大家，如果工作表現不好，明年一月底到期後就不再續聘，再留也不過五個多月，況且「被志願」的做法實在有點「殘忍」。

國民黨︰人事交接慣例非清算

國民黨發言人李明賢解釋，依歷任黨主席人事交接慣例辦理，並非清算前朝人馬，前主席政治任命的機要人員，應隨前主席同進退，至於這些人員二十日後是否留任，由各單位新主管決定。