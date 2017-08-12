郭早想買中影 2005年開價每股65元

2017-08-12

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨在二○○六年以三十一億餘元將中影出售給羅玉珍（郭台強妻）、莊婉均，後因連帶保證人捲入股權之爭、買方未依約處分不動產等問題，惹出許多爭議。其中，現任中影董事長郭台強早在二○○五年底就向國民黨表達購買意願，並開價每股六十五元。

黨產會的調查報告顯示，蔡正元在二○○五年十月至十二月期間，就多次代表郭台強向中投表達對收購中影股權的興趣，但因郭台強是正崴精密負責人，不便涉及非本業轉投資，故由太太羅玉珍出面。報告指出，中影股權交易案承辦人曾忠正表示，中投總經理汪海清在二○○六年一月的會議明確提及，郭台強想以每股六十五元收購中影股權。

中投因此依中華徵信所在二○○五年六月針對華夏大樓、新世界大樓及中影文化城的鑑價報告（七十三億元）與代表郭台強的蔡正元磋商價格，再依衡平資產鑑定公司的評估報告，認定中影合理價格在每股六十．八元至六十七．二元間。

中投隨後於二○○六年四月二十七日簽約，將中影以三十一．四億餘元售予羅玉珍、莊婉均。買方分五期付款，但只要支付前兩期共十二億元後，就把後三期應交割之股份，先過戶給買方指定的第三人（蔡正元的阿波羅公司）。羅、莊、蔡等三人也在同日簽署密約，前兩期的十二億元由莊支付，後三期由蔡規劃中影減資後，以減資款支付；羅亦取得中影文化城土地三分之一優先購買權。

莊婉均在二○○六年五月支付首期六億元後，華夏公司指派蔡正元、莊婉均、羅玉珍擔任中影董事，並選任蔡為董事長。莊婉均則挪用中影的定存單質借七．五億元，並以其中六億元支付第二期款；後遭蔡正元發現而予以解職。

中投另於二○○七年六月十一日與羅玉珍簽約，由羅支付後三期之款項。羅先支付二億元，取回登記在阿波羅公司的四十二．四五％中影股權；羅玉珍並在二○○八年七月支付第三期的四億元餘款。

郭台強在二○○九年二月接任中影董事長後，陸續支付第四、五期款；代表郭、羅的富聯、富士臨、崴強等三公司，共握有中影五十四．六三％股權。