被控教唆槍殺蔡正元 郭台強喊無辜 要告翁炳堯、三立

2017-08-12

〔記者陳永吉／台北報導〕對於被指控教唆殺人，中影董事長郭台強昨出面反駁，強調完全不認識翁炳堯，二○○七年根本沒有動機去槍擊前立委蔡正元，中影案經兩次政黨輪替，這十年不斷的訴訟，「對我來講不是受益，而是受害，現在還捲入所謂的教唆殺人案，我覺得非常無辜」，將對翁炳堯及其律師周武榮提起刑事誣告自訴，至於三立電視台沒有查證、任憑翁炳堯在節目上誇大其辭，則提出加重誹謗罪。

郭台強表示，根據地檢署偵辦的事實，二○○七年三月翁炳堯等槍手集團開始謀議，但當時他的配偶羅玉珍尚未付款購買中影任何股權，沒有槍擊蔡正元來取得經營權的必要；此外，蔡正元二○○七年六月二十五日中影股東會後，接受媒體採訪時也表示，會在七天後召開董事會，最遲七月底、八月初就要交接經營權給羅玉珍，「這些規劃對我有利，何須再買凶殺蔡正元？」

郭台強也澄清，二○○七年八月到台南，是因為受大億集團董事長吳俊億之邀，到一個喝酒的地方進行商業交談，當時完全沒有跟翁炳堯接觸，那場聚會除了吳俊億之外，還有一位知名的企業家，如此而已。

郭台強表示，他完全不認識翁炳堯，為何要替他安排工作？翁所講的，都是他的臆測、幻想，翁提到不知道誰給他新台幣二千萬元說法，這部分呼籲檢方調查金流；至於翁為何甘冒刑法誣告、偽證等罪責，背後有何意圖，或受何人指使，也請檢調查明。